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Эйфелеву башню закроют из-за протестов "желтых жилетов"
Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу, 8 декабря, в связи с намеченными на этот день акциями протеста "желтых жилетов", сообщают французские СМИ со ссылкой на управляющую организацию.
В организации, заведующей Эйфелевой башней, отметили, что при таких условиях для посетителей этой достопримечательности невозможно гарантировать "адекватные условия в сфере безопасности".
Владельцы многих магазинов и ресторанов в Париже также планируют закрыть их на субботу в связи с акциями протеста.
Ранее один из представителей "желтых жилетов" Эрик Друэ заявлял, что цель протестной акции в субботу - дойти до Елисейского дворца.
В администрации французского президента Эмманюэля Макрона не скрывают обеспокоенности в связи с тем, что демонстранты могут прибегнуть к силе и попытаться осуществить госпереворот.
Так, по данным французской газеты Le Figaro, спецслужбы предупредили администрацию главы государства о "призывах демонстрантов убивать и взяться за оружие, чтобы нанести удар по парламентариям, правительству, исполнительной власти и стражам порядка".
"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин.
Однако многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом. Находящиеся в оппозиции партии активно критикуют то, как правительство реагировало на акции "Желтых жилетов".
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Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу, 8 декабря, в связи с намеченными на этот день акциями протеста "желтых жилетов", сообщают французские СМИ со...
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