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Синод УПЦ отказал Варфоломею в праве созывать собор на Украине и не разрешил своим клирикам и мирянам участвовать в нем

07.12.2018 18:32 — Разное | Интерфакс  
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Священный Синод Украинской православной церкви заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей "не имеет никакого канонического права созвать любое собрание на Украине", и не разрешил своему духовенству и мирянам участвовать в т.н. объединительном соборе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Священный Синод также подчеркнул, что патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской православной церкви. Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в пятницу в Киеве заседании Синода УПЦ.

При этом все решения, принятые упомянутым "собором", можно считать недействительными и такими, которые не будут иметь никакой юридической и канонической силы, отмечают в Синоде.

В связи с этим и на основании постановления Собора епископов от 13 ноября епископату, духовенству, монашествующим и мирянам УПЦ участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется, говорится в итоговых документах Синода.

Члены Священного Синода обращают особое внимание на то, что "никто из числа священнослужителей или мирян НЕ уполномочивается представлять Украинскую православную церковь на этом собрании", - сказано в сообщении УПЦ.

Синод также выразил обеспокоенность многочисленными случаями давления на ее епископат УПЦ с целью заставить принять участие в т.н. объединительном соборе.

"Это является прямым побуждением к нарушению архиерейской присяги, которую епископы обязуются соблюдать даже под угрозой смерти", - говорится в решении Синода.

Т.н. объединительный собор, намеченный на 15 декабря, призван создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата. Реализации этой идеи власти страны добиваются с апреля, когда президент Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею дать Украине томос об автокефалии.

Каноническая православная церковь от участия в этом проекте отказалась. В преддверии собора в разных епархиях УПЦ проводятся обыски, а духовенство вызывают "на беседы" в СБУ.

Как сообщалось, митрополит Онуфрий и другие епископы канонической Церкви приглашения на "объединительный собор" отослали обратно в Стамбул.

 
 
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Священный Синод Украинской православной церкви заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей "не имеет никакого канонического права созвать любое...
 
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