17 декабря – большой праздник для белорусского кинематографа: в этот день в 1924 году началась почти вековая история отечественного кино, подарившая миру немало достойнейших образцов игрового, документального и анимационного киноискусства. Телеканал "Беларусь 3" традиционно отметит этот день большим тематическим эфиром в компании со зрителями. В программе – телепроекты об известных белорусских режиссерах и актерах, отечественная киноклассика и телепремьера приключенческой ленты "Правила геймера", сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Откроет тематический эфир в 9.25 выпуск программы "Майстры і куміры" с участием актера и режиссера, профессора БГАИ Александра Ефремова, чей фильм "Дунечка" ("Беларусьфильм", 2004) телезрители увидят в 10.20. Лента посвящена памяти Николая Еременко-младшего (1949-2001), звезды первого советского блокбастера "Пираты XX века", сериала "Красное и черное" и других не менее знаменитых фильмов.

Действие картины происходит в 70-е годы прошлого века. В драматическом театре, где работает художником отец десятилетней Дунечки, срочно понадобилось ввести в спектакль девочку. По просьбе главного режиссера Дунечку привозят на репетицию. Так начинается "богемная" жизнь главной героини фильма. Здесь она знакомится с актерами, их детьми, среди которых заметно выделяется юный Николай Иваненко. Его присутствие магически влияет на поведение девочки, создавая смешные и серьезные ситуации. Участие Дунечки в жизни театра становится ступенькой постижения взрослой жизни, где есть и первая влюбленность, и первый творческий успех, и первое разочарование, благодаря которым познаются подростком первые уроки прекрасного и мудрого...

Далее в дневном эфире "Беларусь 3" представит в 12.50 мультфильм "Белорусская азбука" ("Беларусьфильм", 2016) и яркую кинопремьеру этого года – впервые на телевидении в 13.05 и в 21.05 будет показан детский приключенческий фильм "Правила геймера" ("Беларусьфильм", 2018) от режиссера Игоря Четверикова. По сюжету, обычным летним днём троим друзьям – Димке, Юрке и Генке, привыкшим проводить время за компьютером и мечтавшим победить на турнире по киберспорту, пришлось отложить на время своё любимое дело. Всё изменилось, когда в подземелье старого храма случайно были найдены предметы, подтолкнувшие ребят на поиски разгадки давнего секрета.

Вскоре на помощь юным искателям приключений приходит их одноклассница Даша. Ребятам предстоит сплотиться, пройти нелёгкие испытания, проверить на прочность дружбу и верность. Им придется противостоять злоумышленникам, проявить смекалку, находчивость и найти ключ к разгадке тайны княжеского дворца.

Работа над фильмом шла около года. Картина снималась в Минске в Несвижском замке, а также в Бобруйской крепости. Ребята-актеры самостоятельно исполнили сложные трюки: катались на мотоцикле, снимались под водой и проваливались в подземелье.



В 14.55 выйдет выпуск программы "Камертон" с участием заслуженного артиста Республики Беларусь, актера театра и кино Сергея Чекереса.

В 15.25 телезрителей ждет рассказ о режиссере Владимире Бычкове в авторской программе Владимира Орлова "Люблю і памятаю", а сразу после – показ четвертой игровой ленты Владимира Бычкова, кинопритчи "Христос приземлился в Гродно" ("Беларусьфильм", 1967) по сценарию Владимира Короткевича.

В давние времена голода и татарских набегов лицедей-сатирик Юрась Братчик появляется перед народом в облике Христа, и народ верит в чудо. Это событие решает использовать хитрый монах Босяцкий. Арестованного по приказу кардинала Юрася и его друзей – "апостолов", загримировав и одев в соответствующие одежды, выводят к народу. Голодный люд начинает молить о хлебе, и Юрась ведет толпу к закромам богатеев. Сбежав от кардинала, Юрась с друзьями укрывается в женском монастыре, а затем с помощью народа они разбивают и напавших татар, и войско кардинала…

В картине много горькой иронии, драматизма и одновременно юмора, веселья, оптимизма. Приключенческий сюжет наполнен социально-философским содержанием, в фильме богато использованы материалы летописей, библейских текстов. В свое время Владимир Короткевич отметил, что это "не комедия и не трагедия, а трагикомедия, смех сквозь слезы, народная драма".

В 17.30 социокультурный канал покажет комедию Николая Князева "Украсть Бельмондо" ("Белтелерадиокомпания", 2012), в которой есть и приключения, и эксцентрика, и лирика, и философия с соответствующими героями и крылатыми фразами.

В 19.15 зрители увидят работу белорусского мастера-документалиста Анатолия Алая "Черный ворон" ("Беларусьфильм", 2017). Тема военнопленных Второй мировой – одна из основных в творчестве кинорежиссера. И это не случайно, ведь военнопленным был и его отец, военврач Иван Алексеевич Алай, пропавший без вести в первые дни войны под Белостоком. Всю жизнь сын искал отца. Наконец, появилась определенность, надежда раскрыть судьбу отца: его имя значится в архивах немецкого объединения "Саксонские мемориалы". Фильм-расследование ставит все точки над "і" в истории длиною в жизнь…

В завершение тематического эфира "Беларусь 3" вспомнит актеров, недавно ушедших от нас, и покажет выпуски популярных проектов с участием Народных артистов Беларуси: "Камертон" с Геннадием Гарбуком в 20.15 и "Майстры і куміры" с Николаем Кириченко в 22.55.