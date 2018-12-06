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Беларусь рассчитывает на сохранение базовых условий сотрудничества с РФ в нефтяной сфере – вице-премьер

07.12.2018 18:00 — Разное | Интерфакс  
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Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявляет, что Беларусь настаивает не на компенсацию за издержки от проведения в России налогового маневра в нефтяной отрасли, а на сохранении сложившихся базовых условий сотрудничества.

"Мы считаем, что это не компенсация, а сохранение тех базовых условий, которые Россия нам предложила, с которыми мы согласились, и в одностороннем порядке менять правила игры в рамках союзнических отношений и в рамках Евразийского экономического союза мы считаем неправильным", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьера цитирует госагентство "БелТА".

Как сообщалось, Минск ведет с Москвой напряженные переговоры о механизме компенсации издержек, которые возникают в белорусском бюджете и нефтеперерабатывающей отрасли из-за реализации в РФ в 2019-2024 годах налогового маневра в нефтяной сфере.

По оценке белорусского Минфина, Минск в течение шести лет может потерять около $10 млрд из-за реализации механизма налогового маневра в России в случае непринятия компенсационных мер, в том числе от российской стороны.

Издержки белорусской стороны связаны с удорожанием беспошлинных поставок нефти и снижения доходов бюджета от экспорта нефтепродуктов и уменьшения ставки акцизов на топливо.

По данным концерна "Белнефтехим", с 2019 года нефть для белорусских НПЗ подорожает на $21,6 за тонну (при мировой цене $70 за баррель). Беларусь для переработки в 2019 году импортирует из РФ 18 млн тонн нефти.

В рамках переговоров Минск предлагает предоставить компенсацию в виде снижения стоимости цены нефти, российская сторона предлагает решить вопрос путем межбюджетного трансферта.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявляет, что Беларусь настаивает не на компенсацию за издержки от проведения в России налогового маневра в нефтяной...
 
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