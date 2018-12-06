|
На Гродненщине — сильный снегопад. На М6 из-за аварии затруднено движение
Фото: ГАИ Гродно
На путепроводе на трассе М6 возле поворота на деревню Ваверка в Лидском районе из-за ДТП затруднено движение. Там пока организован поочередный проезд в обе стороны по одной полосе. Сотрудники ГАИ предпринимают меры для восстановления нормального движения.
Фото: ГАИ Гродно
Инспекторы просят водителей в такую погоду выбирать безопасную скорость, дистанцию, интервал между автомобилями и включать ближний свет фар.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы просят водителей в такую погоду выбирать безопасную скорость.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)