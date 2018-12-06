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На Гродненщине — сильный снегопад. На М6 из-за аварии затруднено движение

07.12.2018 19:15 — Разное | UDF  
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Фото: ГАИ Гродно
В ряде районов Гродненской области — сильный снегопад, сообщает местная ГАИ. На трассе М6 в Лидском районе ограничили движение.

На путепроводе на трассе М6 возле поворота на деревню Ваверка в Лидском районе из-за ДТП затруднено движение. Там пока организован поочередный проезд в обе стороны по одной полосе. Сотрудники ГАИ предпринимают меры для восстановления нормального движения.

На Гродненщине — сильный снегопад. На М6 из-за аварии затруднено движение

Фото: ГАИ Гродно

Инспекторы просят водителей в такую погоду выбирать безопасную скорость, дистанцию, интервал между автомобилями и включать ближний свет фар.

 
Теги: Гродно
 
 
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Инспекторы просят водителей в такую погоду выбирать безопасную скорость.
 
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