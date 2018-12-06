На Гродненщине — сильный снегопад. На М6 из-за аварии затруднено движение



Фото: ГАИ Гродно

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Фото: ГАИ Гродно

На путепроводе на трассе М6 возле поворота на деревню Ваверка в Лидском районе из-за ДТП затруднено движение. Там пока организован поочередный проезд в обе стороны по одной полосе. Сотрудники ГАИ предпринимают меры для восстановления нормального движения.Инспекторы просят водителей в такую погоду выбирать безопасную скорость, дистанцию, интервал между автомобилями и включать ближний свет фар.