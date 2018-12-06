И центр, и МКАД. Минск стоит в десятибалльных пробках

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Парк Челюскинцев

Площадь Независимости

Движение особенно затруднено в центральной части города, а также по улице Орловской. Есть затруднения в движении по внутреннему кольцу МКАД (от улицы Чижевсих до Казинца) и на внешнем (в районе Ждановичей).Это связано не только с пятницей, но и с выпавшим после обеда снегом.