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Тихие убийцы. Что необходимо знать о вирусных гепатитах С и В?

07.12.2018 19:08 — Разное | UDF  
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Фото: Shutterstock
Чем опасны вирусные гепатиты, где ими можно заразиться и как от них избавиться, разбирался Sobesednik.ru.

Самой опасной инфекцией в мире считается не туберкулез, не малярия, не ВИЧ, не грипп: больше всего людей в мире умирают от вирусных гепатитов С и В. Многие из них молоды, большинство заразились, будучи молодыми.

Сколько сегодня в России больных вирусными гепатитами, не знают даже инфекционисты, вплотную занимающиеся этой проблемой. По одним данным, которые считаются заниженными, – 2 млн человек, по другим – больше 5,5 млн, по третьим – до 7,5 млн. Каждый год армия больных прирастает на 50–55 тысяч человек, но это только те, кто дошел до лаборатории, чтобы сдать анализы, то есть был учтен. Проблема же в том, что вирусные гепатиты, уже будучи хроническими, могут никак себя не проявлять очень долго, годами и десятилетиями, пока печень, ткани которой эти вирусы поражают, не окажется серьезно разрушенной. То есть человек может быть инфицирован гепатитом, но не подозревать об этом – это очень распространенная ситуация. Не зря гепатиты считаются тихими убийцами.

Обычным делом, к сожалению, является и то, что люди зачастую вообще не понимают, что за болезни такие – вирусные гепатиты: чем опасны, насколько заразны, к чему приводят, можно ли защититься и вылечить. Вот несколько моментов, которые стоит понимать каждому.

Имеются разные вирусы гепатитов – например А, или так называемая желтуха, которая считается болезнью грязных рук и вполне успешно лечится. Куда серьезнее дело обстоит с гепатитами В и С. Они одинаково передаются и поражают печень, разрушая ее. Однако это разные инфекции, которыми можно болеть одновременно. В таком случае прогноз хуже, чем если речь идет о гепатите только С или В.

Есть острое заболевание, а есть хроническое. Можно перенести острый гепатит, поправиться и даже не знать об этом (это покажет только анализ крови) – так бывает примерно в 20 процентах случаев острого гепатита С.

Но и В, и С нередко переходят в хроническую форму и в таком случае уже тихо разрушают организм долгие годы – до цирроза, рака печени и гибели.

Есть вакцина, ею прививают на первом году жизни, но только от гепатита В. И есть схемы лечения, которые позволяют победить гепатит С. Первый считается неизлечимым заболеванием, а второй, к сожалению, нельзя предотвратить с помощью прививки. Лекарства от гепатита С очень дороги – стоимость полного курса лечения одного больного колеблется от 349 тысяч рублей до 1 млн 355 тысяч в зависимости от типа вируса и стадии болезни.


5 путей заражения гепатитами

✔ Половой путь. Гепатиты С и В передаются при сексе, однако второй намного чаще.

✔ Инъекции. Речь идет не только о наркомании – любой укол может стать причиной заражения гепатитом, если не соблюден принцип стерильности. И любые медицинские манипуляции, при которых нарушается целостность кожи – операции, переливание крови и пр.

✔ Маникюр, пирсинг и тату. Даже микроскопического повреждения нестерильными инструментами достаточно, чтобы человек получил вирус гепатита В или С, даже не подозревая о такой возможности. Врачи говорят, что татуировки и салонный маникюр – один из основных путей заражения сегодня. Кстати, в парикмахерской заразиться тоже вполне можно.

✔ Лечение зубов. Люди боятся получить ВИЧ в кресле стоматолога, а стоило бы опасаться заражения гепатитами – это куда более серьезный риск, если вы пришли лечить зубы.

✔ От матери к ребенку. Прививка от гепатита В – первая в жизни человека, ее делают сразу после рождения и потом в первые полгода вводят еще две дозы. Так рано детей вакцинируют для того, чтобы избежать передачи вируса от матери в том случае, если она инфицирована или ее анализы на вирус были ложноотрицательными. Вирусные гепатиты в случае с маленькими детьми протекают очень тяжело.

 
 
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Чем опасны вирусные гепатиты, где ими можно заразиться и как от них избавиться.
 
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