WP: Трамп был «аутсайдером» на похоронах Буша-старшего



В Вашингтоне 5 декабря простились с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим. В траурной церемонии, проходившей в Национальном кафедральном соборе, приняли участие пять президентов США, включая Дональда Трампа и Джорджа Буша-младшего. 43-й президент США, произнося речь у гроба отца, в частности заявил, что Буш-старший был «самым ярким среди тысячи огней». В конце выступления он не смог сдержать слезы. Фото: Alex Brandon / AFP / Scanpix / LETA

Газета.ру

The Washington Post

Твит по теме @Veterrr Белорус с завистью смотрит на похороны Джорджа Буша-старшего. Не потому что у них там президент умер, мы не такие! А потому что хоронить его пришли ПЯТЬ других президентов! Ivan Radziankou

Во время того как все пели национальный гимн, Трамп молчал, пишет газета. Когда в Кафедральном соборе Вашингтона читали апостольское вероучение, он стоически замер, отмечает издание. И когда в честь Буша-старшего звучали панегирики, восхваляя его достоинства, Трамп сидел и слушал, зачастую поджав губы и сложа руки, пишет автор.Государственные похороны 41-го американского президента были хорошо организованы, чтобы запомнить Буша-старшего как отца, друга, героя войны и государственного служащего. Однако эта церемония неминуемо заставляла проводить параллель с 45-ым президентом — Дональдом Трампом, отмечает WP.Слова, прозвучавшие в почтение наследия Буша, подчеркивали особый характер президентства Трампа, добавляет газета. В день церемонии прощания с Бушем-старшим Трамп впервые был в компании всех своих живых предшественников, и эта встреча была явно неловкой, поясняет автор.Чета Трампа и Обамы поприветствовали друг друга довольно сухо, после чего первая леди США Меланья Трамп протянула руку Биллу Клинтону, а Хиллари показала непризнание Трампа и его супруги, неизменно смотря прямо вперед, будто решила не смотреть в глаза человеку, который даже спустя два года после президентской гонки продолжает вдохновлять своих сторонников на резкие выпады в ее адрес, пишет газета.