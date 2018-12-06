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Чем успел отметиться БРСМ, после того, как новый глава захотел "сломать стереотипы"

07.12.2018 19:00 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Спойлер: в основном скандалами.

В мае новым главой БРСМа стал 31-летний Дмитрий Воронюк. Уроженец Ташкента вместе с родителями вернулся на родину при переходе в 9-й класс школы. Со студенческих лет он делал карьеру в БРСМ. После избрания руководителем Воронюк заявил, что «хочет сломать стереотипы и сделать организацию по-настоящему молодежной, современной и нужной каждому».

С того момента прошло полгода – чем отметился БРСМ за это время?

Чем успел отметиться БРСМ, после того, как новый глава захотел "сломать стереотипы"

Фото: blood.by


Анонс ребрендинга

В сентябре Дмитрий Воронюк заявил о возможной смене названия организации:

«Хотя мы и преемники комсомола, но, по-видимому, нужно подумать над новым названием, над ребрендингом. «Пленум», «ЦК» — это старые слова. Они сохранились во внутренней кухне организации. Вызывают у кого-то ностальгию, разные чувства. Видимо, нужно уже что-то новое».


По словам Воронюка, работу над ребрендингом планировали начать с 6 сентября. Но с тех пор об этом ничего не слышно.


Скандал с приписками в студенческих отрядах

В августе Генеральная прокуратура сообщила о выявленных нарушениях в работе БРСМ при организации студенческих отрядов. Некоторые молодые люди понятия не имели о том, что работают в студотрядах, но БРСМ записал их в свой актив.

Например, Мозырский райком БРСМ в КСУП «Слободское им. Ленина» приписал 32 человека в состав двух студенческих отрядов. Аналогичные нарушения зафиксировали в Рогачевском, Брагинском, Логойском и Червенском районах.

Потом уточнялось, что нарушения происходили в прошлом году – на тот момент Дмитрий Воронюк руководил Минским областным комитетом БРСМ.


Странное заявление о «ночи расстрелянных поэтов»

В октябре в группе БРСМ ВКонтакте Дмитрий Воронюк эмоционально отреагировал на вопрос, будет ли организация проводить акцию в годовщину массового расстрела белорусской интеллигенции.

«Давайте к сути. Вы историк? Профессор? Имеете научные публикации? Если да, буду рад ознакомиться. И тогда привести тоже исторические факты. Бросаться же фактами в стиле программ Рен-ТВ о расстрелах мне не хочется… Будут вопросы еще — пишите в личку, не засоряйте бредом», — написал Воронюк.

Чем успел отметиться БРСМ, после того, как новый глава захотел "сломать стереотипы"

Фото: sb.by

Правда, вскоре он опубликовал извинения в адрес людей, чьих судеб коснулись события массовых расстрелов на территории Беларуси.


Скандал с принуждением гимназистов вступать в БРСМ

После избрания первым секретарем Воронюк сказал о принуждении молодежи ко вступлению в ряды организации:

«Насколько я знаю, сейчас уже давно такого не происходит».


Но осенью в сети появилась аудиозапись, на которой слышно, как учеников одной из минских гимназий уговаривают вступить в БРСМ.

«Хотите вы — не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите, заткнитесь! Всё! Я уже с вами как со взрослыми людьми говорю», — заявила представитель гимназии.


Запись была сделана в прошлом году. В БРСМ заявили, что организация против подобных фактов и просит при принуждении обращаться к ним.


Празднование 100-летия комсомола

Дмитрий Воронюк говорил, что БРСМ является самостоятельной организацией: «Чтобы мы под чью-то дудку плясали? Нет такого».

Между тем в начале года премьер-министр Андрей Кобяков распорядился создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Туда были включены и представители БРСМ.

В течение года организация провела многочисленные акции, посвященные юбилею комсомола.


Критика со стороны Лукашенко

Первый раз руководитель страны обратил внимание на БРСМ в июне, когда призвал организацию к большей активности:

«Надо живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма, бюрократии, которая была свойственна тому комсомолу, в котором я был. Надо больше живого дела».


К критике Лукашенко вернулся прямо во время встречи с активом БРСМ на приеме, посвященном столетию комсомола.

«Нужно меньше громких слов и больше конкретных дел. Не распыляйтесь, не пытайтесь охватить все и быть везде – вы не успеете. Определитесь в главном, по мере движения вы будете добавлять те или иные направления, которые сможете потянуть», – посоветовал руководитель страны организации, которая существует за счет бюджета уже больше 15 лет.

Дмитрий Воронюк сказал после избрания первым лицом БРСМ:

«Моя главная цель — сделать так, чтобы каждый молодой человек знал, что такое БРСМ, и хотел присоединиться к нему. Мы хотим разрушить любые негативные стереотипы, связанные с этой аббревиатурой».


Но, как видим, пока получается у него не очень.

 
 
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