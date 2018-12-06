

Фото: president.gov.by

Фото: blood.by

Анонс ребрендинга

«Хотя мы и преемники комсомола, но, по-видимому, нужно подумать над новым названием, над ребрендингом. «Пленум», «ЦК» — это старые слова. Они сохранились во внутренней кухне организации. Вызывают у кого-то ностальгию, разные чувства. Видимо, нужно уже что-то новое».

Скандал с приписками в студенческих отрядах

Странное заявление о «ночи расстрелянных поэтов»

Фото: sb.by

Скандал с принуждением гимназистов вступать в БРСМ

«Насколько я знаю, сейчас уже давно такого не происходит».

Празднование 100-летия комсомола

Критика со стороны Лукашенко

«Надо живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма, бюрократии, которая была свойственна тому комсомолу, в котором я был. Надо больше живого дела».

«Моя главная цель — сделать так, чтобы каждый молодой человек знал, что такое БРСМ, и хотел присоединиться к нему. Мы хотим разрушить любые негативные стереотипы, связанные с этой аббревиатурой».

В мае новым главой БРСМа стал 31-летний. Уроженец Ташкента вместе с родителями вернулся на родину при переходе в 9-й класс школы. Со студенческих лет он делал карьеру в БРСМ. После избрания руководителем Воронюк заявил, что «хочет сломать стереотипы и сделать организацию по-настоящему молодежной, современной и нужной каждому».С того момента прошло полгода – чем отметился БРСМ за это время?В сентябре Дмитрий Воронюк заявил о возможной смене названия организации:По словам Воронюка, работу над ребрендингом планировали начать с 6 сентября. Но с тех пор об этом ничего не слышно.В августе Генеральная прокуратура сообщила о выявленных нарушениях в работе БРСМ при организации студенческих отрядов. Некоторые молодые люди понятия не имели о том, что работают в студотрядах, но БРСМ записал их в свой актив.Например, Мозырский райком БРСМ в КСУП «Слободское им. Ленина» приписал 32 человека в состав двух студенческих отрядов. Аналогичные нарушения зафиксировали в Рогачевском, Брагинском, Логойском и Червенском районах.Потом уточнялось, что нарушения происходили в прошлом году – на тот момент Дмитрий Воронюк руководил Минским областным комитетом БРСМ.В октябре в группе БРСМ ВКонтакте Дмитрий Воронюк эмоционально отреагировал на вопрос, будет ли организация проводить акцию в годовщину массового расстрела белорусской интеллигенции.— написал Воронюк.Правда, вскоре он опубликовал извинения в адрес людей, чьих судеб коснулись события массовых расстрелов на территории Беларуси.После избрания первым секретарем Воронюк сказал о принуждении молодежи ко вступлению в ряды организации:Но осенью в сети появилась аудиозапись, на которой слышно, как учеников одной из минских гимназий уговаривают вступить в БРСМ.— заявила представитель гимназии.Запись была сделана в прошлом году. В БРСМ заявили, что организация против подобных фактов и просит при принуждении обращаться к ним.Дмитрий Воронюк говорил, что БРСМ является самостоятельной организацией: «Чтобы мы под чью-то дудку плясали? Нет такого».Между тем в начале года премьер-министрраспорядился создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Туда были включены и представители БРСМ.В течение года организация провела многочисленные акции, посвященные юбилею комсомола.Первый раз руководитель страны обратил внимание на БРСМ в июне, когда призвал организацию к большей активности:К критике Лукашенко вернулся прямо во время встречи с активом БРСМ на приеме, посвященном столетию комсомола.– посоветовал руководитель страны организации, которая существует за счет бюджета уже больше 15 лет.Дмитрий Воронюк сказал после избрания первым лицом БРСМ:Но, как видим, пока получается у него не очень.