Новое высокотехнологичное ампульное производство, соответствующее стандартам GMP, будет создано на ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ) Александр Шумилин.

"Будет создано высокотехнологичное ампульное производство, соответствующее стандартам GMP, позволяющее обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынка, основанное на применении прогрессивных технических и технологических решений, внедрение которых позволит повысить потребительские характеристики и качество продукции", - приводит слова А.Шумилина пресс-служба ГКНТ.

Глава ГКНТ отметил, что аттестация производства на соответствие правилам надлежащей производственной практики даст возможность расширить рынки сбыта.

А.Шумилин посетил ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" в рамках единого дня информирования.

"С борисовчанами состоялся интересный и содержательный разговор: обсуждались условия предоставления льгот для выпуска инновационной продукции, вопросы технологического переоснащения и модернизации производства, а также перспективы развития фармацевтической отрасли в целом", - отметили в пресс-службе.

Также в ходе поездки А.Шумилина детально обсуждалась тема реализации проекта "Реконструкция ампульного производства" в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы.

Согласно проекту на заводе планируют создать современное, сертифицированное по международным стандартам, производство лекарственных средств с заменой линий вакуумного наполнения па шприцевое.

"В настоящее время на предприятии установлено современное высокоэффективное оборудование, в том числе эксклюзивные автоматические инспекционные машины, и организовано производство растворов для инъекций в ампулах шприцевого наполнения. Идет промышленный выпуск продукции", - сообщили в ГКНТ.

В ходе визита в Борисов А.Шумилин посетил также ОАО "Белмедстекло", которое в рамках ГПИР на 2016-2020 годы выполняет проект по организации производства медицинского стекла и изделий из него с внедрением инновационных технологий и лазерной резки стеклотрубки.

"На предприятии планируют выпустить новую для Беларуси продукцию – ампулы и флаконы для упаковки лекарственных средств, которые превосходят по уровню водостойкости в два раза аналоги, производимые в странах СНГ", - отметили в комитете.

Проект находится на начальной стадии реализации. Завершить его планируется в 2020 годах.