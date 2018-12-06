Вор и в Интернете вор



Ни для кого не секрет, что кража – это самое распространённое и «популярное» в народе преступление. Как не стать жертвой кражи? Какие способы выманивания денег находят воришки для доверчивых граждан? Об этом и многом другом – в интервью с начальником Столинского РОВД Ю. А. Арсеновичем.

– Юрий Алексеевич, сколько краж в нашем районе совершено с начала года? Какие их виды вызывают у вас обеспокоенность?

– С начала года зафиксирована 191 кража. Отмечается рост краж из автомобилей: с прошлогодних восьми до нынешних 35.

– Какая ответственность предусмотрена за кражу?

– Это зависит от многих факторов. Статьёй 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрено наказание от общественных работ и штрафов до лишения свободы. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено для тех, кто совершил кражу группой лиц, – до 12 лет лишения свободы.

– Кражи из автомобилей происходят по всему району, или можно выделить определённые «болевые точки»?

– Преимущественное количество краж такого плана имели место в Давид-Городокской зоне. В частности, в аг. Ольшаны. Там были зафиксированы целые серии краж. В первом случае одним и тем же лицом было совершено 11 краж, во втором гражданин совершил 4 кражи.

– Что воровали из машин чаще всего?

– Топливо. Причём, выбирали адресно большегрузные транспортные средства (фуры), которые хозяева беспечно оставляли с незапертыми кабинами и бензобаками, в неустановленных местах, на неосвещённых площадках. То есть откровенно провоцировали преступников. Закрытые авто злоумышленников вообще не интересовали: зачем утруждаться, когда рядом есть целое поле для «творчества»!

Хочу отметить, что редко автомобиль не запирают по забывчивости, чаще это происходит в силу самонадеянности их владельцев. Мы часто можем наблюдать на автозаправочных станциях, как автомобиль стоит у колонки, а владелец уходит оплачивать топливо; как незапертый автомобиль с ключом зажигания в замке припаркован у магазина, пока человек делает покупки… Таких примеров множество. Часто беспечностью грешат владельцы авто, проживающие именно в частном секторе. Они оставляют незапертые машины во дворе или за забором, не думая о том, что у вора хватит совести или дерзости воровать прямо перед носом. И зря!

Много краж совершают из автомашин, оставленных на неосвещенных участках местности.

Иногда преступники похищают имущество из автомобиля, не проникая в салон. Снимают щетки стеклоочистителей, боковые зеркала, колеса, аккумуляторные батареи. Такие кражи, как правило, совершаются в ночное время.

– Что посоветуете нашим читателям, чтобы снизить риск хищения из авто?

– Не забывайте запирать двери салона и багажника, даже если оставляете автомобиль на непродолжительное время. Если автомобиль оборудован средствами охранной сигнализации, всегда задействуйте их.

Не оставляйте в салоне автомобиля, особенно на виду, ценные вещи – телефоны, дамские сумочки и т. д. Не оставляйте автомобиль на хранение во дворах жилых домов, вне гаражей.

Помните, что бережное отношение к своему имуществу избавит вас от лишних нервов…

– Юрий Алексеевич, вместе с прогрессом в нашу жизнь пришли новые виды краж. Я о кражах, совершённых с помощью сети Интернет. В сводках милиции часто можно встретить заявления от жертв именно интернет-мошенников. Расскажите читателям о наиболее распространённых «приёмчиках», которыми они пользуются для своей наживы.

– Преступность в сети Интернет с каждым годом приобретает все большие масштабы. Изобретаются все новые уловки по выкачиванию денег. Практически полная безнаказанность, анонимность преступников, большое количество доверчивых людей – все это подпитывает этот своеобразный «бизнес».

Простые пользователи сети Интернет могут стать жертвами следующих преступных посягательств, совершаемых по корыстным мотивам:

кардинг – вид преступления, представляющий способ мошенничества с банковскими картами. Мошенниками производится похищение реквизитов банковских карт с помощью взлома серверов интернет-магазинов, систем платежей, с персонального компьютера пользователя или иным доступным им путем.

Уведомления о выигрыше. Этот вид преступления заключается в том, что пользователю присылается сообщение о том, что он будто бы получил приз в виде крупной суммы денег или автомобиля. Затем мошенники пытаются выманить у пользователя определенную сумму денежных средств будто бы для получения его выигрыша (налог, страховка, банковские услуги и т. д.).

Нигерийский спам. Довольно старая схема мошенничества, известная еще до распространения сети Интернет. Первоначально нигерийские письма рассылались по обычной почте. Пользователь получает письмо, где автор письма заявляет, что у него есть миллионы долларов, которые нужно вывести за рубеж. Автор просит пользователя помочь ему в обналичивании крупной суммы денежных средств, обещая за услугу несколько процентов от этой суммы.

Попрошайничество в интернете. Пользователю доставляется сообщение с призывом о помощи от благотворительных организаций или людей, оказавшихся в беде. Такие письма содержат данные реальных фондов и людей, но реквизиты предоставляются мошенниками.

Чтобы не стать жертвой подобных преступлений, в первую очередь, кардинга – никому и никогда не сообщайте подробную информацию о своей банковской карте. Пин-код, кодовое слово, CVV (или CVC2), код 3D-Secure и полученные от банка одноразовые пароли должен знать только владелец карточки! Даже если звонит, якобы, представитель банка, или владелец карточки получает SMS или сообщение по сети Интернет о блокировке карты, эти данные никому нельзя сообщать.

Следует помнить, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны граждан с просьбой предоставить свои данные. Если такая ситуация произойдет, владельца карточки попросят приехать в банк лично.

Следует также подписаться на банковские sms-уведомления. Это позволит быть в курсе всех операций по карточке. Если этот вариант не нравится (сегодня такая опция чаще всего не бесплатна), можно ежедневно просматривать выписку в личном кабинете или приложении.

Если банк предлагает такую возможность, следует установить лимиты на операции, связанные с оплатой и переводами. Сделать это можно самостоятельно (в личном кабинете или приложении) или же через колл-центр.

Также рекомендуется не входить в личный кабинет или приложение через общедоступный Wi-Fi.

Если информация о карточке хранится в смартфоне или планшете, не следует читать сообщения, пришедшие с неизвестных номеров, и ни в коем случае не открывать ссылки в них.

Основная проблема социальных сетей – это доверие к тем, кто внесен в список «друзей». Страница может быть взломана и под видом «друзей» с вами могут переписываться преступники. Бездумное принятие «дружбы» от неизвестных или малоизвестных людей может привести к печальным последствиям. Бдительность и ещё раз бдительность.

– Подскажите, с какими суммами пришлось расстаться жителям нашего района именно из-за киберпреступников?

– Суммы самые разные. От небольших до достаточно серьёзных. Как мне помнится, самая крупная сумма в нашем районе, украденная с банковской карточки, – семь тысяч белорусских рублей…

– Спасибо за интервью.

Лилия ГУЩА