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Победы бухгалтеров из Столина

07.12.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Победы бухгалтеров из Столина
На олимпиаде профессионального мастерства среди учащихся учреждений среднего специального образования по бухгалтерскому учёту команда Столинского аграрно-экономического колледжа заняла 3 командное место, а член команды – Ирина Кухарчик – из 100 возможных баллов набрала 100 и получила диплом 1 степени.

Такая олимпиада на базе Полесского университета проводится во второй раз. В Столинском колледже к ней готовятся заранее. Сначала проводят отборочный тур у себя, в котором определяют лучших учащихся. На этот раз ими стали Ирина Кухарчик, Андрей Стружко, Ярошевич Алина из группы Б-70. И Алеся Мокиевец из группы Б-66.

Об изменениях, которые произошли в заданиях, ребята узнали уже на самой олимпиаде.

– Но сами тренировочные задания до отбора были сложнее, чем олимпиада, – говорят сейчас ребята.

Также они признаются, что если бы не волнение, то могли бы получить ещё лучший результат. А так ошиблись буквально в одной цифре, что привело к снижению баллов.

– Практическая часть была очень лёгкой для меня, – рассказывает Ирина. – Сложно было разгадать ребусы по теории бухгалтерского учёта.

Преподаватель бухучёта Татьяна Владимировна Стасевич говорит:

– Сразу в обучении мы даём упор на практическую деятельность, а сейчас, на последнем курсе, идёт уже творческая составляющая.

Ребят к олимпиаде готовила Татьяна Владимировна и её коллега Жанна Андреевна Гляд.

Сейчас члены команды уже смотрят в будущее. И каждый из них хочет расширить свои знания в финансовой сфере. В планах у них поступление на «банковское дело».

Татьяна СЕГЕН

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На олимпиаде профессионального мастерства среди учащихся учреждений среднего специального образования по бухгалтерскому учёту команда Столинского...
 
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