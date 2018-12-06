Новая программа скорочтения от Ильи Архипова



Сколько слов в минуту читаете вы? А знаете, что вполне можете 700 и более? Так и ещё быстрее возможно с новой программой от учащегося Столинского аграрно-экономического колледжа,

победителя республиканского конкурса проектов «Информационные и мобильные технологии для образовательного процесса» Ильи Архипова.

Недавно Илья вернулся с выставки по международным технологиям с дипломом победителя и подарками от экспертного жюри.

Для участия в конкурсе Илья со своим руководителем Андреем Ивановичем Андрейковцом подготовили проект 4Read.

4Read – это программа, которая подходит для любого электронного устройства – компьютера, телефона, умных часов. За счёт изменения подачи текста она позволяет быстро читать. Если в среднем человек читает 170 слов в минуту, то в программе стоит по умолчанию 250 слов – и это вполне хорошая скорость для начального чтения в ней. Когда человек привыкает, то уже может увеличивать скорость. Например, сейчас Илья читает 750 слов. На данный момент максимум возможного – 1000 слов.

В программу можно заливать тексты в формате fb2, txt, а также любой текст, скопированный из буфера.

– Даже навык чтения по диагонали или по вертикали не даёт настолько быстрого и глубокого погружения в текст, – рассказывает Илья. – К тому же он требует специального обучения, на которое уходит время. Чтобы читать в моей программе, не надо учиться. Надо просто привыкать, постепенно увеличивая скорость.

Программа находится сейчас в общественном доступе. Её создатель считает, что у людей не должно быть преград к знаниям.

– Сама технология быстрого чтения была придумана в 70-80-е годы прошлого века. Но её не смогли реализовать из-за недостаточного разрешения мониторов. У spritz заимствовал идею с красной буквой, – говорит молодой программист и демонстрирует монитор своего телефона, где один за другим выскакивают слова.

Уже сейчас он внедряет в 4Read новую функцию распознавания моргания. Чтобы читающий не пропустил важную информацию, телефон во время моргания человека сделает паузу, и человек не пропустит слова, которые мог бы не увидеть за доли секунды моргания.

Вообще в конкурсе приняли участие более 120 человек. В полуфинал вышли 30 работ. Для финала отобрали 13. Они и презентовали свои работы перед жюри. Среди участников были студенты учреждений высшего образования, учащиеся учреждений профессионально-технического образования, школ.

Все финалисты получили подарки и хорошую энергетическую подпитку от общения друг с другом, от участия в конкурсе.

В будущем Илья хотел бы создать глобальную систему по автоматизации экономики. А в ближайшей перспективе рассматривает работу с архитектурой программ. И уже сейчас готовится к участию в новом конкурсе. Он создаёт программу для 3Д-печати, которая может быть использована при переломах. Вместо привычного при переломах гипса Илья предлагает использовать пластиковые модули, которые его программа создаст по индивидуальным характеристикам человека. Это будет съёмная структура, которая значительно упростит жизнь людям с переломами.

Татьяна СЕГЕН

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