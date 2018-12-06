Первый в области Центр безопасности открыли в Столинском РОЧС











На базе Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям открыт первый в Брестской области региональный Центр безопасности.

Необходимость его создания объясняется, в первую очередь, тем, что наш район один из самых больших не только в области, но и в республике (только учащихся больше 14000 человек).

Основной целью работы Центра является обучение населения правильным действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. С помощью инновационных технологий и тренажеров-симуляторов посетители Центра имеют возможность отработать практические навыки спасения людей, пользования первичными средствами пожаротушения, вызова экстренных служб, эвакуации из задымленного помещения и овладеть навыками безопасного поведения в ситуациях, которые нас подстерегают на дороге, в транспорте, дома.

Обучение проходит на 13 интерактивных площадках. На интерактивной площадке «Опасные места в квартире» при помощи дополненной реальности подробно анализируем различные чрезвычайные ситуации: загорелся телевизор, оставили без присмотра утюг, маленький ребенок нашёл лекарства. Можно предвидеть опасность на кухне при помощи дополненной реальности, попробовать самостоятельно потушить возгорание на начальной стадии при помощи первичных средств пожаротушения.

Следующая площадка напомнит о недопустимости игр на строительной площадке, а приведённые печальные примеры только подчеркнут опасность детской шалости. Оборудована площадка радиационной безопасности, где с помощью дополненной реальности можно узнать много нового о Белорусской АЭС, её структуре и основных элементах, о работе атомных электростанций в других странах.

Работники РОЧС обязательно напомнят о безопасности дорожного движения, расскажут, зачем нужно одевать фликер в темное время суток. Они обратят внимание на правила разведения костров и мангалов возле дома, укажут, к чему может привести оставленный без присмотра костёр или выжигание сухой растительности, опасные места для игр.

Большое впечатление производит изучение правил поведения во время грозы. Вместе с работниками РОЧС придется задуматься, почему нельзя разговаривать по телефону и гулять возле высоковольтных линий и что нужно делать в данной неблагоприятной ситуации. Следующая площадка – безопасность в лесу. Как не потеряться при сборе ягод и грибов, какие грибы безопасны, что делать при встрече с диким животным…

Затем можно попробовать эвакуироваться из горящего «здания». Ориентируясь в задымленном помещении практически в полной темноте, при помощи знаков эвакуации предстоит пройти лабиринт, где будут закрытые двери, шум огня, звуки пожарной сигнализации и эмитированный очаг возгорания. Всё это подготовит любого человека к возможной стрессовой ситуации в случае эвакуации из горящего здания.

В целях экологического просвещения работники РОЧС в доступной форме обучат правилам безопасности при нахождении на болоте.

На завершающем этапе посещения Центра все желающие попробуют проползти по тонкому льду, соблюдая все меры предосторожности, и оказать помощь провалившемуся под лёд человеку.

Столинский РОЧС совместно с отделом по образованию составили график, согласно которому в декабре Центр безопасности посетят учащиеся г. Столина.

Уже с первого января посещение Центра планируется для ребят учреждений образования района. Возможны и индивидуальные посещения Центра. Для этого необходимо обратиться к старшему инспектору ГПиВО Столинского РОЧС Александру Вячеславовичу Симончику, чтобы согласовать дату и время посещения Центра безопасности.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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