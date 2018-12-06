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Проректор академии выбран председателем районного отделения «Белой Руси»
07.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Проректор БГСХА по воспитательной работе Максим Потапенко выбран новым председателем
Фото Михаила Левцова
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Проректор БГСХА по воспитательной работе Максим Потапенко выбран новым председателем Горецкой районной организации РОО «Белая Русь» на вчерашней...
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