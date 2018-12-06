Ясли-сад №1: большой юбилейный материал







Вам приходилось когда-нибудь видеть муравейник? Там каждый живет вроде бы сам по себе, а на деле является частью большого организма, подчиняется ему, зависит от него и работает на него. Вот такой «муравейник» — Ясли-сад № 1 в Горках. У этого учреждения образования — юбилей.

40 лет назад, в ноябре 1978 года, в Горках на улице Чкалова гостеприимно распахнул двери для растущего поколения детский сад «Солнышко», рассчитанный на 140 воспитанников разного возраста. Он строился для малышей, чьи родители трудились в объединении «Райсельхозтехника».

Веселый смех и звонкие голоса вдохнули жизнь в двухэтажное кирпичное здание. Молодой коллектив начал трудовую деятельность под руководством первой заведующей Любови Евгеньевны Ставской. Работники любили и ценили ее за открытость, оптимизм, гостеприимство, дружескую поддержку. Ее слово всегда было авторитетным, к ее мнению прислушивались как молодые воспитатели, так и опытные специалисты. Стараниями Л. Е. Ставской «Солнышко» стало по-настоящему уютным, теплым и родным домом для детворы.

До 2000 года детский сад находился в подчинении объединения «Райсельхозтехника». В это же время там был возведен спортивный комплекс: бассейн и спортзал.

Свою любовь и ласку детям с первых дней открытия детского сада дарили Полина Павловна Огородникова, Валентина Семеновна Шляго, Людмила Ивановна Железнова, Антонина Федоровна Пилютина, Раиса Степановна Канышко, Валентина Васильевна Казеко.

Реализация методической работы осуществлялась под руководством методиста Дины Константиновны Картавенко. Ее неиссякаемая энергия, большой организаторский талант помог сплотить талантливых, ответственных, трудолюбивых людей.

13 сентября 2000 года детский сад был передан на баланс управления образования Горецкого райисполкома.

В 2002 году «беспокойное хозяйство» приняла Людмила Михайловна Левкина. Восемь лет она была здесь рачительной хозяйкой, принципиальным и требовательным руководителем.

В 2010 году руководство приняла Светлана Петровна Пронченко. И в этом же году детский сад был реорганизован в ГУО «Ясли-сад № 1 г. Горки». Для Светланы Петровны детский сад стал вторым домом, ведь до вступления в должность заведующего она работала здесь заместителем заведующего по основной деятельности, полностью отдавая себя детям, любимому делу. Сохранив традиции, шагая в ногу со временем, С. П. Пронченко поддерживала имидж учреждения как одного из самых лучших в Горках.

На протяжении многих лет методическую работу в детском саду организовывала и вела Тамара Евгеньевна Сокол. Ее работа — это целостная система взаимосвязанных мер, направленных на повышение творческого потенциала всего педагогического коллектива.

В 2012 году наступила новая эпоха в истории детского сада, которая связана со вступлением в должность энергичной, целеустремленной заведующей Ирины Валентиновны Антонюженко.

Она сочетает в себе такие качества как строгость, требовательность, отзывчивость. Это современный руководитель, умеющий услышать, дать дельный совет и поддержать. За небольшой срок работы она сумела изыскать средства и укрепить материально-техническую базу дошкольного учреждения. И. В. Антонюженко. показала себя инициативным администратором, вникающим во все проблемы коллектива. В 2016 году работа Ирины Валентиновны была высоко оценена руководством района, за что ей было вручено Благодарственное письмо райисполкома.

С сентября 2012 года в коллектив пришла работать заместителем заведующего по основной деятельности Анжелика Николаевна Мануленко. Она много лет была воспитателем в Ректянском детском саду.

Анжелика Николаевна отличается большим трудолюбием и исполнительностью. Серьезное внимание уделяет организации качества образовательного процесса, обеспечивает оптимальное планирование методической работы в детском саду на основе системности и этапности. Она владеет современными образовательными технологиями и знаниями во всех областях учебной программы дошкольного образования, поддерживает инновации и новшества в организации образовательного процесса. За многолетний и добросовестный труд А. Н. Мануленко награждена Грамотой управления образования Могилевского облисполкома.

Признание достижений коллектива нашего дошкольного учреждения — множество грамот, благодарственных писем, дипломов.

Наши педагоги принимают активное участие в районном конкурсе «Воспитатель года». С. И. Каравицкая дважды одерживала в нем победу. В разные годы в конкурсе педагогического мастерства принимали участие педагоги И. В. Савицкая, Т. Р. Негожева, Т. О. Швалева, Е. Н. Хмарская. Воспитатели С. И. Каравицкая, Т. О. Швалева награждены грамотами управления образования Могилевского облисполкома. Неоднократно награждены грамотами отдела по образованию И. В. Савицкая, Т. Р. Негожева, Ю. В. Федоськова, Е. Н. Хмарская.

В 2008 году воспитатель нашего учреждения И. В. Савицкая защищала честь Горецкого района на областном этапе республиканского конкурса «Игра и дети» в номинации «Развивающая игра для детей раннего возраста» и заняла почетное второе место.

В 2005 году коллектив детского сада награжден Дипломом второй степени за участие в областном конкурсе «Зеленый огонек»; в 2006 г. — Дипломом второй степени за хорошую подготовку заведения к учебному году; в 2008 г. — Грамотой отдела образования Горецкого райисполкома за первое место в смотре-конкурсе по благоустройству территории среди учреждений образования; Грамотой за второе место в районном конкурсе среди дошкольных учреждений Горецкого района «Безопасное детство»; в 2015 г. — Грамотой Горецкого райисполкома за участие в конкурсе Дедов Морозов; Дипломом за участие в конкурсе «Кулинарный марафон»; в 2018 г. — Грамотой за активное участие в районном фестивале детского творчества «Радуга талантов».





На базе детского сада проходят заседания районных методических объединений. В апреле 2016 г. был организован День открытых дверей для руководителей, заместителей, воспитателей учреждений дошкольного образования города и района. Мероприятие было подготовлено в поддержку реализации проекта «Город Горки — здоровый город».

Многие педагоги значительную часть своей жизни посвятили дошкольному детству. Они являются наставниками для молодых, передают свой богатый и бесценный опыт. И эти женщины — профессионалы с большой буквы, которые имеют высшую и первую квалификационную категорию и продолжают трудиться в стенах детского сада. Это С. И. Каравицкая, Ю. В. Федоськова, И. В. Савицкая, Т. Р. Негожева, Т. О. Швалева, Е. Н. Хмарская, Е. Г Анюховская.

Занятия руководителя по физическому воспитанию высшей квалификационной категории Ю. В. Федоськовой всегда носят оздоровительный характер, интересно проходят Дни здоровья, спортивные праздники, развлечения с участием детей и родителей. А музыкальный руководитель высшей квалификационной категории Г. Г. Якубовская — это человек творческий, относящийся к своему делу с душой и большой ответственностью.

Одна из главных задач нашего детского сада — сохранение и укрепление здоровья детей. Много лет здесь работает медсестрой С. В Лихачева — внимательный и заботливый специалист.

Одним из приоритетных направлений в детском саду является обеспечение правильного питания воспитанников, наличие в пищи всех необходимых ингредиентов, рациональный режим питания и распределение пищи по калорийности в течение дня. Свое профессиональное мастерство проявляли повара и работники пищеблока Л. С. Петракович, Г. В. Беззубенко, Р. Н. Другакова, З. Е. Павловская. На смену им пришли молодые специалисты: О. В. Бранцевич, Н. И. Драгун, Н. Н Кольчевская, С. А. Казначеева.

С первых дней открытия детского сада обо всех хозяйственных делах заботилась Р. С. Канышко. Она передала эстафету инициативной, хорошо знающей и ответственно относящейся к своей работе Л. С. Тарасенко. На смену ей пришла молодая преемница этого нелегкого труда Т. П. Замелюк. К слову, она ранее много лет была помощником воспитателя в нашем дошкольном учреждении.

За последние годы в детский сад пришло работать много новых специалистов. Это М. М. Тютюнова, М. А. Лущаева, В. В. Алексеева, Н. А. Мачульская, Е. Г. Маркова, Т. В. Бормотько. Все они молодые, творческие педагоги. Конечно, им еще многое предстоит постигнуть и узнать, но знания приходят с опытом.

Оказывала коррекционную помощь воспитанникам с нарушением речи, исправляла звукопроизношение у детей, развивала грамматический строй и связную речь молодой и энергичный учитель-дефектолог М. И. Туркова, которая в настоящее время работает заместителем директора ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Горки». В 2018 году в детский сад пришла работать учителем-дефектологом Н. В. Базылева. До этого она много лет трудилась в детском саду «Сказка».

Активными сподвижниками педагогов являются помощники воспитателей, которые с любовью и нежностью заботятся о детях, следят за порядком в группе, активно помогают в педагогическом процессе. Это Г. А. Новикова, Н. И. Сашкова, Н. Н. Риняк, Е. В. Сущенко, Е. В. Напреенко, А. А. Шуминская, Л. И. Лукутина.

Наш детский сад встречал много опытных замечательных педагогов, которые выполняли свою работу добросовестно и к любому делу подходили с душой и любовью к детям. Мы гордимся своими бывшими коллегами, профессионалами. Это Л. Е. Ставская, А. Ф. Пилютина, Т. А. Усовская, Т. В. Колтыго, В. В. Казеко, Н. И. Лобацкая, Т. Е. Сокол, С. Ф. Кабанюк и их помощники В. С. Шляго, В. М. Поборцева, Т. В. Мачкова, З. А. Тупицкая, Л. Л. Можайская. Это добрые, отзывчивые люди, всегда готовые прийти на помощь. От всего сердца хочется поблагодарить их за многолетний и добросовестный труд.

Год от года хорошеет наш детский сад. Сегодня ясли-сад № 1 — это творческий коллектив единомышленников, готовый к нововведениям и саморазвитию. И пусть бегут годы, неумолимо отсчитывая время. Наш детский сад все также будет оставаться молодым, потому что его стены каждый год наполняются звонкими детскими голосами.

С 40-м юбилеем, родной детский сад! В этот знаменательный день желаем нашему учреждению только процветания, успеха и стабильности.

Педколлектив ГУО «Ясли-сад № 1 г. Горки»