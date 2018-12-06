Где отпраздновать Новый год 2019

Где и как встретить грядущий 2019 год? Пойти в ресторан или уехать за город? Если Вы за то, чтобы Новый год отмечать в уютном зале ресторана то, эта подборка точно для Вас.

Мы составили список мест, где можно отметить наступающий Новый 2019 год! Здесь есть контакты, цены и главное куда еще можно звонить, чтобы заказать столик!

Новогодний корпоратив

Отпраздновать с коллегами наступающие праздники в заведениях Слуцка уже можно с 21 декабря.

Развлекательный комплекс «Сорренто»

Свободные места: на 5 человек есть 25 и 27 декабря

Стоимость: минимальный заказ 50 руб. + 5 рублей музыкальная программа

Адрес: г. Слуцк, ул.Чехова, 61

Телефоны: 8-017 – 95 – 3-29-99, 8-044-593-09-99

Кафе «Завалинка»

Стоимость: 50 рублей

Свободные места: компания на 5 человек может заказать столик на любой день, кроме 29 декабря.

Меню: стандартное

Программа: Дед Мороз и Снегурочка, Слуцкие артисты

Телефон: 8 (029) 351-55-55

Адрес: 101-й км трассы Р23, напротив РЭО ГАИ

Кафе «Вояж»

Стоимость: 50 рублей

Места есть: на любой день, кроме 22 декабря

Программа: Новогодняя

Меню: стандартное

Телефон: 8 (029) 351-55-55

Адрес: 101-й км трассы Р23, напротив РЭО ГАИ

Кафе «Колизей»

Стоимость: 50руб. + 10 руб. входной билет

Программа: Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, дискотека.

Меню: вечернее

Свободные места: на 25, 26, 27, 30 декабря есть свободные места

Адрес: Слуцк, трасса Р-23, урочище Пупорево (рядом с РЭО ГАИ и кафе Нон-стоп)

Телефон для справок: vel (029)11 55 300

Ресторан «Случь»

Стоимость: 30 - 35 бел. руб

Программа: Новогодней программы нет; Новогодняя дискотека

Меню: вечернее

Свободные места: на 24,26,27,28 декабря есть свободные места

Адрес: ул. Богдановича, д. 26

Телефон для справок: 8-029-161-47-17

Ресторан «Заря»

Стоимость: 52 бел. руб

Программа: Новогодняя

Меню: вечернее

Свободные места: держат в секрете 

Адрес: ул. Парижской Коммуны, 3

Телефон для справок: 8-01795 – 5 – 23 – 41; 8 – 01795 – 2-46-87

Новогодняя ночь

Как встретишь Новый год, так его и проведешь! Встретить год свиньи в этом году можно в следующих заведениях города. Новогодняя ночь в ресторанах продлится с 22:00 до 05:00!

Развлекательный комплекс «Сорренто»

Стоимость в пицеерии: - 80 бел. руб; в ресторане – 90 бел.руб. на 1 человека.

Программа: Ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и призы, живая музыка, дискотека, фейерверк

Меню: Новогоднее

Свободные места: в пиццерии – для компании в 10 человек еще есть места; в ресторане – мест нет

Адрес: г. Слуцк, ул.Чехова, 61

Телефоны: 30-999, 32-999, 8-044-593-09-99

Кафе «Завалинка»

Стоимость: 80 бел. руб

Программа: уточняется

Меню: Новогоднее

Свободные места: для компании на 4 человека еще есть места

Телефон: 8 (029) 351-55-55

Адрес: 101-й км трассы Р23, напротив РЭО ГАИ

Кафе «Вояж»

Стоимость:50 бел. руб.

Программа: Новогодняя

Меню: стандартное

Свободные места: есть

Адрес: Слуцкий район, д. Брановичи, ул. Ивановская, 1б (106-й км трассы Р23 Минск-Микашевичи)

Телефон для справок: vel +375(44)465-55-05

Кафе «Колизей»

Стоимость: 60руб. + 15 руб. вход.

Программа: Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, дискотека.

Меню: вечернее

Свободные места: есть

Адрес: Слуцк, трасса Р-23, урочище Пупорево (рядом с РЭО ГАИ и кафе Нон-стоп)

Телефон для справок: vel (029)11 55 300

Ресторан «Заря»

Стоимость: 65 бел. руб

Программа: Новогодняя

Меню: закуска стандартная, спиртное – на выбор

Свободные места: есть

Адрес: ул. Парижской Коммуны, 3

Телефон для справок: 8-01795 – 5 – 23 – 41; 8 – 01795 – 2-46-87

Более подробную информацию Вы можете узнать у администраторов заведений по телефонам, указанным в данной статье.

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