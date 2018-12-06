ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где отпраздновать Новый год 2019

07.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Где и как встретить грядущий 2019 год? Пойти в ресторан или уехать за город? Если Вы за то, чтобы Новый год отмечать в уютном зале ресторана то, эта подборка точно для Вас.

Мы составили список мест, где можно отметить наступающий Новый 2019 год! Здесь есть контакты, цены и главное куда еще можно звонить, чтобы заказать столик!

Новогодний корпоратив

Отпраздновать с коллегами наступающие праздники в заведениях Слуцка уже можно с 21 декабря.

Развлекательный комплекс «Сорренто»
Свободные места: на 5 человек есть 25 и 27 декабря
Стоимость: минимальный заказ 50 руб. + 5 рублей музыкальная программа
Адрес: г. Слуцк, ул.Чехова, 61
Телефоны: 8-017 – 95 – 3-29-99, 8-044-593-09-99 

Кафе «Завалинка»
Стоимость: 50 рублей
Свободные места: компания на 5 человек может заказать столик на любой день, кроме 29 декабря.
Меню: стандартное
Программа: Дед Мороз и Снегурочка, Слуцкие артисты
Телефон: 8 (029) 351-55-55
Адрес: 101-й км трассы Р23, напротив РЭО ГАИ

Кафе «Вояж»
Стоимость: 50 рублей
Места есть: на любой день, кроме 22 декабря
Программа: Новогодняя
Меню: стандартное
Телефон: 8 (029) 351-55-55
Адрес: 101-й км трассы Р23, напротив РЭО ГАИ

Кафе «Колизей»
Стоимость: 50руб. + 10 руб. входной билет
Программа: Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, дискотека.
Меню: вечернее
Свободные места: на 25, 26, 27, 30 декабря есть свободные места
Адрес: Слуцк, трасса Р-23, урочище Пупорево (рядом с РЭО ГАИ и кафе Нон-стоп)
Телефон для справок: vel (029)11 55 300

Ресторан «Случь»
Стоимость:  30 - 35 бел. руб
Программа: Новогодней программы нет; Новогодняя дискотека
Меню: вечернее
Свободные места: на 24,26,27,28 декабря есть свободные места
Адрес: ул. Богдановича, д. 26
Телефон для справок: 8-029-161-47-17

Ресторан «Заря»
Стоимость: 52 бел. руб
Программа: Новогодняя
Меню: вечернее
Свободные места: держат в секрете 
Адрес: ул. Парижской Коммуны, 3
Телефон для справок: 8-01795 – 5 – 23 – 41; 8 – 01795 – 2-46-87

Новогодняя ночь

Как встретишь Новый год, так его и проведешь! Встретить год свиньи в этом году можно в следующих заведениях города. Новогодняя ночь в ресторанах продлится с 22:00 до 05:00!

Развлекательный комплекс «Сорренто»
Стоимость в пицеерии: - 80 бел. руб; в ресторане – 90 бел.руб. на 1 человека.
Программа: Ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и призы, живая музыка, дискотека, фейерверк
Меню: Новогоднее
Свободные места: в пиццерии – для компании в 10 человек еще есть места; в ресторане – мест нет
Адрес: г. Слуцк, ул.Чехова, 61
Телефоны: 30-999, 32-999, 8-044-593-09-99

Кафе «Завалинка»
Стоимость: 80 бел. руб
Программа: уточняется
Меню: Новогоднее
Свободные места: для компании на 4 человека еще есть места
Телефон: 8 (029) 351-55-55
Адрес: 101-й км трассы Р23, напротив РЭО ГАИ

Кафе «Вояж»
Стоимость:50 бел. руб.
Программа: Новогодняя
Меню: стандартное
Свободные места: есть
Адрес: Слуцкий район, д. Брановичи, ул. Ивановская, 1б (106-й км трассы Р23 Минск-Микашевичи)
Телефон для справок: vel +375(44)465-55-05

Кафе «Колизей»
Стоимость: 60руб. + 15 руб. вход.
Программа: Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, дискотека.
Меню: вечернее
Свободные места: есть
Адрес: Слуцк, трасса Р-23, урочище Пупорево (рядом с РЭО ГАИ и кафе Нон-стоп)
Телефон для справок: vel (029)11 55 300

Ресторан «Заря»
Стоимость: 65 бел. руб
Программа: Новогодняя
Меню: закуска стандартная, спиртное – на выбор
Свободные места: есть
Адрес: ул. Парижской Коммуны, 3
Телефон для справок: 8-01795 – 5 – 23 – 41; 8 – 01795 – 2-46-87

Более подробную информацию Вы можете узнать у администраторов заведений по телефонам, указанным в данной статье.

Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где и как встретить грядущий 2019 год? Пойти в ресторан или уехать за город? Если Вы за то, Новый год отмечать в уютном зале ресторана то, эта подборка точно для Вас.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погодино: новое расписание поездов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика