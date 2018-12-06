Где отпраздновать Новый год 2019

Где и как встретить грядущий 2019 год? Пойти в ресторан или уехать за город? Если Вы за то, чтобы Новый год отмечать в уютном зале ресторана то, эта подборка точно для Вас.
Мы составили список мест, где можно отметить наступающий Новый 2019 год! Здесь есть контакты, цены и главное куда еще можно звонить, чтобы заказать столик!
Новогодний корпоратив
Отпраздновать с коллегами наступающие праздники в заведениях Слуцка уже можно с 21 декабря.
Развлекательный комплекс «Сорренто»
Свободные места: на 5 человек есть 25 и 27 декабря
Стоимость: минимальный заказ 50 руб. + 5 рублей музыкальная программа
Адрес: г. Слуцк, ул.Чехова, 61
Телефоны: 8-017 – 95 – 3-29-99, 8-044-593-09-99
Кафе «Завалинка»
Стоимость: 50 рублей
Свободные места: компания на 5 человек может заказать столик на любой день, кроме 29 декабря.
Меню: стандартное
Программа: Дед Мороз и Снегурочка, Слуцкие артисты
Телефон: 8 (029) 351-55-55
Адрес: 101-й км трассы Р23, напротив РЭО ГАИ
Кафе «Вояж»
Стоимость: 50 рублей
Места есть: на любой день, кроме 22 декабря
Программа: Новогодняя
Меню: стандартное
Телефон: 8 (029) 351-55-55
Адрес: 101-й км трассы Р23, напротив РЭО ГАИ
Кафе «Колизей»
Стоимость: 50руб. + 10 руб. входной билет
Программа: Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, дискотека.
Меню: вечернее
Свободные места: на 25, 26, 27, 30 декабря есть свободные места
Адрес: Слуцк, трасса Р-23, урочище Пупорево (рядом с РЭО ГАИ и кафе Нон-стоп)
Телефон для справок: vel (029)11 55 300
Ресторан «Случь»
Стоимость: 30 - 35 бел. руб
Программа: Новогодней программы нет; Новогодняя дискотека
Меню: вечернее
Свободные места: на 24,26,27,28 декабря есть свободные места
Адрес: ул. Богдановича, д. 26
Телефон для справок: 8-029-161-47-17
Ресторан «Заря»
Стоимость: 52 бел. руб
Программа: Новогодняя
Меню: вечернее
Свободные места: держат в секрете
Адрес: ул. Парижской Коммуны, 3
Телефон для справок: 8-01795 – 5 – 23 – 41; 8 – 01795 – 2-46-87
Новогодняя ночь
Как встретишь Новый год, так его и проведешь! Встретить год свиньи в этом году можно в следующих заведениях города. Новогодняя ночь в ресторанах продлится с 22:00 до 05:00!
Развлекательный комплекс «Сорренто»
Стоимость в пицеерии: - 80 бел. руб; в ресторане – 90 бел.руб. на 1 человека.
Программа: Ведущий, Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы и призы, живая музыка, дискотека, фейерверк
Меню: Новогоднее
Свободные места: в пиццерии – для компании в 10 человек еще есть места; в ресторане – мест нет
Адрес: г. Слуцк, ул.Чехова, 61
Телефоны: 30-999, 32-999, 8-044-593-09-99
Кафе «Завалинка»
Стоимость: 80 бел. руб
Программа: уточняется
Меню: Новогоднее
Свободные места: для компании на 4 человека еще есть места
Телефон: 8 (029) 351-55-55
Адрес: 101-й км трассы Р23, напротив РЭО ГАИ
Кафе «Вояж»
Стоимость:50 бел. руб.
Программа: Новогодняя
Меню: стандартное
Свободные места: есть
Адрес: Слуцкий район, д. Брановичи, ул. Ивановская, 1б (106-й км трассы Р23 Минск-Микашевичи)
Телефон для справок: vel +375(44)465-55-05
Кафе «Колизей»
Стоимость: 60руб. + 15 руб. вход.
Программа: Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, дискотека.
Меню: вечернее
Свободные места: есть
Адрес: Слуцк, трасса Р-23, урочище Пупорево (рядом с РЭО ГАИ и кафе Нон-стоп)
Телефон для справок: vel (029)11 55 300
Ресторан «Заря»
Стоимость: 65 бел. руб
Программа: Новогодняя
Меню: закуска стандартная, спиртное – на выбор
Свободные места: есть
Адрес: ул. Парижской Коммуны, 3
Телефон для справок: 8-01795 – 5 – 23 – 41; 8 – 01795 – 2-46-87
Более подробную информацию Вы можете узнать у администраторов заведений по телефонам, указанным в данной статье.
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