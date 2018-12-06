ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

30 лет со дня страшной трагедии: жертв Спитакского землетрясения вспоминают в Армении

07.12.2018 20:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Армении. В Армении в 30-ю годовщину Спитакского землетрясения вспоминают жертв трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 лет со дня страшной трагедии: жертв Спитакского землетрясения вспоминают в Армении

Фото: AFP

В этот день в 1988 году подземные толчки сравняли с землей два города на севере страны: Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. По официальным данным природный катаклизм унес жизни 25 тысяч человек. Десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова. Некоторые до сих пор живут во временных убежищах, даже спустя 30 лет после катастрофы.

30 лет назад. Как кровь матери спасла жизнь ребёнку – воспоминания о землетрясении в Армении
Новости по теме

30 лет назад. Как кровь матери спасла жизнь ребёнку – воспоминания о землетрясении в Армении

В Новой Каледонии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 и объявлена угроза цунами

Из-за землетрясения на границе Ирана и Ирака пострадали более 550 человек

Пострадавших от землетрясения в Сулавеси переселят в безопасные районы

Более 1750 погибших. Последствия разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии в 10 фото

На Гаити землетрясение магнитудой 5.9: от стихии погибли не менее 11 человек

Мощные подземные толчки продолжают сотрясать Индонезию
‡агрузка...
Новости 24 часа

От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

30 лет со дня страшной трагедии: жертв Спитакского землетрясения вспоминают в Армении

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Новости экономики за 07.12.2018

Минфин вынес на общественное обсуждение новые формы деклараций

Должники смогут рассчитываться по исполнительным листам через ЕРИП

Нацбанк в 2019 году выпустит 14 наименований памятных монет

Все новости
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Армении. В Армении в 30-ю годовщину Спитакского землетрясения вспоминают жертв трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фото: AFP
 
Новости дня
Новости разные
 
Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика