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30 лет со дня страшной трагедии: жертв Спитакского землетрясения вспоминают в Армении
Новости Армении. В Армении в 30-ю годовщину Спитакского землетрясения вспоминают жертв трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день в 1988 году подземные толчки сравняли с землей два города на севере страны: Ленинакан (ныне Гюмри) и Спитак. По официальным данным природный катаклизм унес жизни 25 тысяч человек. Десятки тысяч людей стали инвалидами, сотни тысяч лишились крова. Некоторые до сих пор живут во временных убежищах, даже спустя 30 лет после катастрофы.
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Новости Армении. В Армении в 30-ю годовщину Спитакского землетрясения вспоминают жертв трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фото: AFP
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