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Минфин вынес на общественное обсуждение новые формы деклараций
Новости Беларуси. Министерство по налогам и сборам предлагает высказаться по поводу новых форм деклараций. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документом предусмотрены новые формы деклараций по акцизам и некоторым налогам, в том числе по единому для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, налогу на добавленную стоимость, на прибыль, земельному, на недвижимость и многим другим. Замечания и предложения будут приниматься в течение двух недель. Отправлять их можно по электронной почте.
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Новости Беларуси. Министерство по налогам и сборам предлагает высказаться по поводу новых форм деклараций. Проект соответствующего постановления вынесен на...
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