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Должники смогут рассчитываться по исполнительным листам через ЕРИП

07.12.2018 20:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Благодаря появлению в системе единой ветки органов принудительного исполнения, люди, у которых есть задолженность, смогут ее очень быстро оплатить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно и то, что больше не придется относить документы, подтверждающие эту оплату. Судебный исполнитель получит информацию в электронном виде. Ветка ЕРИП уже создана, сейчас проходит ее тестирование.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Благодаря появлению в системе единой ветки органов принудительного исполнения, люди, у которых есть задолженность, смогут ее очень быстро...
 
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