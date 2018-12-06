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Главы пресс-служб грузинских госведомств случайно снялись в рекламе российского майонеза
Главы пресс-служб администрации президента Грузии, министерства обороны и Службы налогов снялись для рекламы российского майонеза. Фото рекламы было опубликовано в фейсбуке и на сайте журнала City, но после волны критических комментариев его удалили.
Оказалось, что чиновницы просто не знали, что снимались в рекламе российского бренда. Они думали, что майонез является украинским. Более того, они не знали, что будет съёмка рекламы. Первоначально была договорённость на новогоднюю фотосессию.
Главы пресс-служб грузинских госведомств утверждают, что для них стало неожиданностью, когда они пришли и обнаружили, что должны участвовать в рекламе.
Однако редактор журнала City Эка Хоперия заявляет, что чиновницы знали, что снимаются в рекламе майонеза, а бренд стал спонсором предновогодней рубрики издания.
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Главы пресс-служб администрации президента Грузии, министерства обороны и Службы налогов снялись для рекламы российского майонеза. Фото рекламы было...
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