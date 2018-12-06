Главы пресс-служб грузинских госведомств случайно снялись в рекламе российского майонеза









Оказалось, что чиновницы просто не знали, что снимались в рекламе российского бренда. Они думали, что майонез является украинским. Более того, они не знали, что будет съёмка рекламы. Первоначально была договорённость на новогоднюю фотосессию.





Главы пресс-служб грузинских госведомств утверждают, что для них стало неожиданностью, когда они пришли и обнаружили, что должны участвовать в рекламе.





Однако редактор журнала City Эка Хоперия заявляет, что чиновницы знали, что снимаются в рекламе майонеза, а бренд стал спонсором предновогодней рубрики издания.



