|
В Украине рассказали, почему моряки не открыли ответный огонь по российским пограничникам
Министр обороны Украины Степан Полторак назвал задержанных в Керченском проливе моряков героями и рассказал, почему они не стали открывать ответный огонь по захватившим их российским пограничникам.
Степан Полторак. Фото: Reuters
«Они герои. Если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, все было бы по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию», — заявил Полторак в эфире телеканала
Только благодаря выдержке украинских моряков удалось избежать широкомасштабной агрессии, уверен министр обороны.
Министр также заявил, что в ситуации в Керченском проливе Украина не нарушила «ни одного пункта ни одного договора» и «не откажется от права проходить через Керченский пролив и права быть в Азовском море».
Моряки украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были
арестованы, сейчас они находятся в СИЗО Лефортово. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, украинские моряки останутся под стражей до окончания разбирательства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны Украины Степан Полторак назвал задержанных в Керченском проливе моряков героями и рассказал, почему они не стали открывать ответный огонь по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)