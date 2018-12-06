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Больше не Меркель. У правящей партии Германии новый лидер

07.12.2018 20:16 — Разное | Партизан  
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Новым лидером правящей партии Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее избрали на партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС), который прошел 7 декабря в Гамбурге. Об этом сообщает RTVI.

Больше не Меркель. У правящей партии Германии новый лидер
Фото: Reuters
Аннегрет Крамп-Карренбауэр называли фаворитом этих выборов. Ее кандидатуру поддерживала сама Ангела Меркель. Конкуренцию АКК (так сокращенно Аннегрет Крамп-Карренбауэр называют немцы) составляли бывший председатель парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Однако в первом туре голосования Крамп-Карренбауэр не смогла набрать необходимых 50% голосов. Ее поддержали 450 делегатов из 1001, 392 голоса отдали за Мерца и 157 — за Шпана. Во втором туре АКК удалось победить с минимальным перевесом.

Как сообщает «Немецкая волна», чтобы обеспечить полную конфиденциальность голосования, в этот раз всем делегатам раздали специальные картонные наборы, которые при раскрытии превращаются в индивидуальную избирательную кабинку, защищенную от посторонних глаз.

«Любимица Меркель»

Новому лидеру ХДС 56 лет. Ранее она занимала пост премьер-министра земли Саар на юго-западе Германии. У политика трое детей.


Фото: Reuters

«Мини-Меркель», «любимица Меркель» — так называет АКК немецкая пресса.

Как ранее сообщала Би-би-си, католичка Крамп-Карренбауэр немного консервативнее Меркель, выступает против абортов и однополых браков. Поддерживает политику Меркель в отношении иммигрантов.

В социально-экономических вопросах придерживается чуть более левых взглядов.

Немецкие обозреватели уверены, что АКК полностью лояльна Меркель и с ее приходом в партии и в стране ничего кардинально меняться не будет.


Danke, Chefin

Ангела Меркель руководила партией 18 лет. Она является первой и пока единственной женщиной, ставшей канцлером Германии. Восемь лет подряд Forbes называл Меркель «самой влиятельной женщиной в мире».

О своем уходе с поста главы ХДС политик объявила в конце октября.

Она уточнила, что не намерена бороться за пост председателя своей партии ХДС на грядущем съезде в декабре 2018 года, а также не собирается в пятый раз выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Причины своего решения Меркель объяснила необходимостью перевернуть страницу в истории партии и страны. Она также сказала, что после ухода с поста канцлера больше не будет занимать должностей в политике.

Сегодня делегаты съезда провожали своего шефа аплодисментами. Многие не могли сдержать слез. «Danke, Chefin» («Спасибо, босс». — Прим. TUT.BY) — было написано на плакатах, которые держали соратники Меркель.


 
 
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Новым лидером правящей партии Германии стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ее избрали на партийном съезде Христианско-демократического союза (ХДС), который прошел 7...
 
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