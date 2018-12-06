Больше не Меркель. У правящей партии Германии новый лидер

Аннегрет Крамп-Карренбауэр называли фаворитом этих выборов. Ее кандидатуру поддерживала сама Ангела Меркель. Конкуренцию АКК (так сокращенно Аннегрет Крамп-Карренбауэр называют немцы) составляли бывший председатель парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.





Однако в первом туре голосования Крамп-Карренбауэр не смогла набрать необходимых 50% голосов. Ее поддержали 450 делегатов из 1001, 392 голоса отдали за Мерца и 157 — за Шпана. Во втором туре АКК удалось победить с минимальным перевесом.





Как сообщает «Немецкая волна», чтобы обеспечить полную конфиденциальность голосования, в этот раз всем делегатам раздали специальные картонные наборы, которые при раскрытии превращаются в индивидуальную избирательную кабинку, защищенную от посторонних глаз.





«Любимица Меркель»





Новому лидеру ХДС 56 лет. Ранее она занимала пост премьер-министра земли Саар на юго-западе Германии. У политика трое детей.









Фото: Reuters





«Мини-Меркель», «любимица Меркель» — так называет АКК немецкая пресса.





Как ранее сообщала Би-би-си, католичка Крамп-Карренбауэр немного консервативнее Меркель, выступает против абортов и однополых браков. Поддерживает политику Меркель в отношении иммигрантов.





В социально-экономических вопросах придерживается чуть более левых взглядов.





Немецкие обозреватели уверены, что АКК полностью лояльна Меркель и с ее приходом в партии и в стране ничего кардинально меняться не будет.









Danke, Chefin





Ангела Меркель руководила партией 18 лет. Она является первой и пока единственной женщиной, ставшей канцлером Германии. Восемь лет подряд Forbes называл Меркель «самой влиятельной женщиной в мире».





О своем уходе с поста главы ХДС политик объявила в конце октября.





Она уточнила, что не намерена бороться за пост председателя своей партии ХДС на грядущем съезде в декабре 2018 года, а также не собирается в пятый раз выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Причины своего решения Меркель объяснила необходимостью перевернуть страницу в истории партии и страны. Она также сказала, что после ухода с поста канцлера больше не будет занимать должностей в политике.



