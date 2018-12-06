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Nizkiz названы лучшей белорусской группой 2018 года

07.12.2018 19:57 — Разное | Партизан  
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Портал о белорусской музыке TuzinFM назвал в могилевскую группу Nizkiz победителем в номинации «Лучшая группа года» традиционной ежегодной премии «Герои года».



В этом году могилевские музыканты собирали полные залы практически во всех городах своего белорусского тура, а на концерт в Минске билеты на тысячный зал закончились еще за месяц до концерта, пришлось делать дополнительный концерт, на который также все билеты были раскуплены. Были и успешные сольники в других белорусских городах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Группа также победила в белорусском отборе и выступила на крупнейшем украинском фестивале Atlas Weekend, стала гостем больших белорусских опен-эйров LidBeer и Viva Braslav. Выпущенный в 2018 клип на песню «Небяспечна» на текущий момент собрал более 300 тысяч просмотров на YouTube.

12 декабря группа выступит в Минске на церемонии вручения премий «Герои года» в честь 15-летия TuzinFM.


 
Теги: Минск
 
 
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Портал о белорусской музыке TuzinFM назвал в могилевскую группу Nizkiz победителем в номинации «Лучшая группа года» традиционной ежегодной премии «Герои года».
 
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