|
Nizkiz названы лучшей белорусской группой 2018 года
Портал о белорусской музыке TuzinFM назвал в могилевскую группу Nizkiz победителем в номинации «Лучшая группа года» традиционной ежегодной премии «Герои года».
В этом году могилевские музыканты собирали полные залы практически во всех городах своего белорусского тура, а на концерт в Минске билеты на тысячный зал закончились еще за месяц до концерта, пришлось делать дополнительный концерт, на который также все билеты были раскуплены. Были и успешные сольники в других белорусских городах, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Группа также победила в белорусском отборе и выступила на крупнейшем украинском фестивале Atlas Weekend, стала гостем больших белорусских опен-эйров LidBeer и Viva Braslav. Выпущенный в 2018 клип на песню «Небяспечна» на текущий момент собрал более 300 тысяч просмотров на YouTube.
12 декабря группа выступит в Минске на церемонии вручения премий «Герои года» в честь 15-летия TuzinFM.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Портал о белорусской музыке TuzinFM назвал в могилевскую группу Nizkiz победителем в номинации «Лучшая группа года» традиционной ежегодной премии «Герои года».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)