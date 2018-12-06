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В Гродно объявление о капремонте провисело на двери подъезда 45 лет
Снимать этот «артефакт» и теперь никто не собирается.
«Товарищи жильцы! В связи с покраской панелей нужно их срочно вымыть в самый короткий срок», - гласит объявление на двери подъезда гродненской многоэтажки, датированное 1973 годом.
Со времен помывки и покраски панелей минуло вот уже 45 лет, а объявление и поныне висит на своем почетном месте. Более того, в самом доме №6 на улице Советская жильцы остались только в двух квартирах на весь подъезд, а объявление - висит!
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В подъезде исторического дома жилыми остались только две квартиры. Фото: hrodna.life.
- Да, объявление еще с тех времен, когда в подъезде делался ремонт, - рассказала ресурсу
У этого дома, к слову, богатая история: его построили еще в XVIII веке. Долгое время здесь находились учебные учреждения, но после Второй мировой войны здание заселили семьями военных.
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Снимать этот «артефакт» и теперь никто не собирается.
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