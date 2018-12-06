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Поляки инвестируют в Беларусь больше, чем белорусы в Польшу
В 2017 году поляки инвестировали в Беларусь 320 млн долларов, а белорусы в Польшу — 40 млн.
является стратегически важным экономическим партнером для Беларуси, — отметили участники Х форума польско-белорусских инвесторов, состоявшегося в Минске.
Председатель Ассоциации польского бизнеса в Беларуси Анатолий Великин считает, что интерес польского капитала к инвестированию в Беларусь в последнее время значительно возрос.
Белорусские бизнесмены, собравшиеся на форуме, говорили о том, что Польша является воротами для белорусского бизнеса на рынок Европейского союза. Миколай Таубер, глава Польского внешнеэкономического бюро в Минске, добавил, что в прошлом году польские бизнесмены инвестировали около 320 миллионов долларов в Беларусь, а белорусские компании в Польшу — около 40 миллионов долларов.
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В 2017 году поляки инвестировали в Беларусь 320 млн долларов, а белорусы в Польшу — 40 млн.
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