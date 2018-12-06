Поляки инвестируют в Беларусь больше, чем белорусы в Польшу









является стратегически важным экономическим партнером для Беларуси, — отметили участники Х форума польско-белорусских инвесторов, состоявшегося в Минске





Председатель Ассоциации польского бизнеса в Беларуси Анатолий Великин считает, что интерес польского капитала к инвестированию в Беларусь в последнее время значительно возрос.









Белорусские бизнесмены, собравшиеся на форуме, говорили о том, что Польша является воротами для белорусского бизнеса на рынок Европейского союза. Миколай Таубер, глава Польского внешнеэкономического бюро в Минске, добавил, что в прошлом году польские бизнесмены инвестировали около 320 миллионов долларов в Беларусь, а белорусские компании в Польшу — около 40 миллионов долларов.



