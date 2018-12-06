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Кассир банка из Берестовицы, которая развела женщину на $12 тысяч, была задержана аж в Бобруйске

07.12.2018 19:12 — Разное | Партизан  
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В Бобруйске задержали жительницу Берестовицы, которая работала в городском поселке кассиром в банке. Следователи сообщают, что женщина предлагала местным жителям открыть в банке вклад под большие проценты, а деньгами «завладевала». У работницы банка при задержании обнаружили при себе $24 тыс.

— Следователи установили, что, работая в этом городском поселке специалистом по операционно-кассовой работе одного из банков, в период с 2015 года по ноябрь 2018 года она под предлогом открытия вклада завладела путем обмана $12 тыс. местной жительницы. Женщине предъявлено обвинение в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном в крупном размере. Ее задержание произведено в Бобруйске сотрудниками органов внутренних дел. Наложен арест на находившиеся при ней $24 тыс., а также иное имущество по месту жительства. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает Следственный комитет, пишет Onliner.

Помимо указанного факта, в период расследования к следователям и сотрудникам милиции поступило более десяти заявлений иных жителей городского поселка Берестовица. Они указали, что в период с 2012 по 2018 год под предлогом открытия особого вклада под высокие проценты обвиняемая завладевала их денежными средствами.

Размер причиненного гражданам ущерба исчисляется суммами от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов США. Ранее с заявлениями они не обращались в связи с тем, что женщина ежемесячно передавала им процент от ранее взятых денежных средств.

Следователи продолжают устанавливать граждан, которые могли пострадать от действий обвиняемой. Обращаться можно по телефонам: (8−01511) 2−34−20, (8−015) 72−40−40 или 102.

 
 
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В Бобруйске задержали жительницу Берестовицы, которая работала в городском поселке кассиром в банке. Следователи сообщают, что женщина предлагала местным жителям...
 
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