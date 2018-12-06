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На Гродненщине идёт сильный снег. На трассе М-6 затруднено движение
В ряде районов Гродненской области идёт сильный снег.
В связи с этим ГАИ призывает водителей выбирать безопасную скорость, дистанцию, интервал между автомобилями и включать ближний свет фар.
На трассе М-6 возле поворота на деревню Ваверка в Лидском районе, из-за ДТП затруднено движение, в связи с чем организован поочередный проезд по одной полосе,
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В ряде районов Гродненской области идёт сильный снег.
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