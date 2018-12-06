Ситуация на нефтяном рынке по-прежнему сложная, ждем в I-II кварталах переизбытка предложения - Новак

Ситуация на мировом нефтяном рынке по-прежнему сложная, в течение первого и второго кварталов 2019 года будет наблюдаться переизбыток нефти, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы по-прежнему оцениваем ситуацию на рынке как сложную, будут наблюдаться переизбытки нефти в течение первого и второго квартала (2019 года - ИФ). Сегодня было принято важное, очень рациональное, очень компромиссное решение. Страны ОПЕК и не ОПЕК сократят добычу нефти по сравнению с октябрем на 1,2 млн б/с, это должно обеспечить лучшую ситуацию по балансировке рынка", -сказал А.Новак на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

"Это хороший сигнал для рынка, наше взаимодействие продолжается, и мы способны реагировать на любую ситуацию", - отметил он.

"Нам действительно понадобилось больше времени (для достижения договоренностей - ИФ), чтобы лучше оценить ситуацию. Мне кажется, было сложнее оценить ситуацию, чем два года назад. Тогда был совсем кризисный период, цены доходили до $27 за баррель, а сейчас они $60 за баррель, но стало больше неопределенностей за эти два года. Видим, что расширяются санкции, чего не было два года назад. Все больше и больше рыночные методы заменяются нерыночными, видим торговые войны, протекционизм. Во многих сложная экономическая ситуация, замедление экономического роста, эти неопределенности сложно спрогнозировать. Поэтому нам понадобилось больше времени", - пояснил А.Новак.

"Решающую роль сыграло то, что президент России очень четко и последовательно поддерживает сотрудничество стран ОПЕК и не-ОПЕК. Очень важны контакты между лидерами стран, которые обсуждают рыночные прогнозы. На G20 между Владимиром Путиным и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом обсуждалась текущая ситуация. Мы подчеркиваем роль всех стран, которые участвуют в сделке, и такие вопросы для начала рассматриваются на самом высоком уровне", - подчеркнул А.Новак.