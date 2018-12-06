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Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде

07.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Областное собрание участковых инспекторов милиции, ИДН и представителей других субъектов профилактики прошло в Лиде.
 
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
 
– Именно результат ежедневной работы участковых в значительной степени определяет эффективность борьбы с преступностью, степень защищенности нашего населения, его доверия к органам власти и управления, служит гарантом соблюдения закона и принципов справедливости, –  отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Участковые инспекторы непосредственно каждый день работают с населением, лучше других знают его чаяния и проблемы.  Исполнительная власть уделяла и будет уделять большое внимание их работе. 
 
Во многом благодаря службе участковых инспекторов милиции бытовая преступность на Гродненщине за последние десять лет снизилась в два раза. 
 
– Гродненщина – единственный регион республики, где достигнуто снижение числа правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. И  это заслуга не только сотрудников милиции, но и всех заинтересованных субъектов профилактики, – подчеркнул заместитель министра внутренних дел Беларуси, начальник милиции общественной безопасности генерал-майор Николай Мельченко– Любое насилие требует активного вмешательства со стороны государства, его предотвращение – одна из основных задач для органов внутренних дел. Благодаря совместным усилиям мы добились снижения числа погибших от рук своих близких, фактов насилия в семье. 
 
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
 
Он отметил, что проблема жестокого обращения в семьях и особенно с детьми на сегодняшний день является одной из самых актуальных, оказывающих влияние на рост бытовой преступности, социального сиротства, безнадзорности. 
 
Положительная тенденция отмечается и в обеспечении порядка в общественных местах, как в городах, так и в деревнях. Об этом говорил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский.  
 
В Гродненской области правопорядок охраняют более четырехсот участковых инспекторов милиции. 
 
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
 
О том, как осуществляется это взаимодействие, как предупреждают и борются с насилием и неблагополучием в семьях, рассказали заместитель начальника УВД облисполкома Валентин Осипович, заместитель председателя Лидского районного исполнительного комитета Виктор Пранюк, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации Центра социального обслуживания населения Ленинского района Гродно Ольга  Назарова и другие. 
 
За прошедший год улучшилась обеспеченность общественных пунктов охраны правопорядка, повысилась эффективность работы добровольных дружин, созданы необходимые условия для комфортного несения службы участковых инспекторов.
 
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
 
Более двух десятков человек получили заслуженные награды МВД и УВД, Гродненского облисполкома и областного Совета депутатов. 
 
Переходящий почетный приз УВД имени Владимира Хломко вручен капитану милиции Владимиру Бахмачу – участковому инспектору отдела охраны правопорядка и профилактики Гродненского РОВД, занявшему первое место в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший участковый инспектор милиции». А переходящий почетный приз УВД имени Антонины Лютаревич вручили старшему лейтенанту милиции Вадиму Климу – инспектору по делам несовершеннолетних ИДН Ошмянского РОВД, занявшему  первое место в областном смотре-конкурсе на звание «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних».
 
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
 
 
После пленарной части мероприятия его участники отправились по маршрутам, чтобы воочию увидеть примеры успешной профилактической работы и взаимодействия в регионе субъектов профилактики. Посетили Центр безопасности МЧС, ОАО «Лидское пиво», среднюю школу №1 Лиды, СОК «Олимпия» – Ледовый дворец Лиды, Лидский замок. 
 
В фойе Дворца культуры, где проходило собрание, работала тематическая выставка: экспозиции  красноречиво рассказывали о вчерашнем и сегодняшнем дне гродненской милиции. 
 
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
Областное собрание участковых инспекторов милиции прошло в Лиде
 
В работе собрания приняли участие начальники отделов внутренних дел области, председатели райисполкомов и главы администраций Гродно, начальники управлений и отделов образования, представители территориальных центров социального обслуживания населения и другие заинтересованные лица.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Областное собрание участковых инспекторов милиции, ИДН и представителей других субъектов профилактики прошло в Лиде.
 
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