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Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост президента Швейцарии
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост федерального президента Швейцарской Конфедерации, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Надеюсь, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему углублению дружественных отношений и плодотворного всестороннего сотрудничества между Беларусью и Швейцарией на благо наших стран и народов, а также в целях укрепления безопасности в Европе", - говорится в поздравлении.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост федерального президента Швейцарской Конфедерации, сообщили в пресс-службе...
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