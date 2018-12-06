Новую часть главной новогодней анимационной франшизы "Три Богатыря и Наследница Престола" в Минске покажут раньше, чем в других белорусских городах. В белорусской столице покажут следующую серию о приключениях Богатырей в рамках IV ежегодного социального кинопоказа. На мероприятие будут приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, партнеры и спонсоры мероприятия, представители кинотеатров и СМИ. Режиссером богатырских приключений 2018 года стал оскароносный Константин Бронзит.

В этом году организаторы решили провести социальный кинопоказ утром в рабочую субботу, 22 декабря. Переговоры с кинокомпанией-создателем "Наше Кино" были продолжительными, однако, чтобы не нарушать уже устоявшихся традиций и подарить детям праздник и в этом году, продюсеры Трех Богатырей одобрили единственный допрокатный показ мультфильма "Три Богатыря и Наследница Престола". Главными гостями мероприятия станут дети из многодетных и малообеспеченных семей и их родители.



Как сообщила представитель организатора, региональный менеджер кинопрокатной компании "Гельварс Синема" Алина Малахова, "у правообладателя нет задачи разделять детей. Мы просто хотим подарить детям маленькое волшебство под Новый год! А потому именно в этот день сделаем их особенными зрителями: то, к чему так стремятся взрослые любители кино – увидеть фильм в числе первых, произойдет в этот день с ними! Помимо этого, кондитерская фабрика "Коммунарка" сделает этот кинопросмотр еще и вкусным абсолютно для каждого зрителя в зале!" Неизменно поддержку мероприятию оказывают Мингорисполком, УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома и СОАО "Коммунарка".

Мероприятие, по уже сложившейся традиции, состоится в кинотеатре "Беларусь", сеанс анимационного фильма "Три Богатыря и Наследница Престола" начнется в 11-20. Этот киносеанс будет единственным до начала широкого проката анимации в белорусских кинотеатрах. Напомним, что картина стартует в белорусском прокате в последний четверг 2018 года - 27 декабря. Прийти на эксклюзивный первый показ фильма смогут абсолютно все желающие: в ближайшее время продажа билетов откроется на сайте билетного оператора Байкард.

Режиссером новой серии богатырских приключений стал двукратный номинант на премию "Оскар", режиссер Константин БРОНЗИТ ("Мы не можем жить без космоса" 2016г., "Любовная история" 2009г.), а сценарий написали братья Свешниковы. Именно они в 2004 году работали над героическим блокбастером "Алеша Попович и Тугарин Змей", который стал первым мультфильмом самой успешной анимационной российской франшизы о богатырских похождениях.