ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новых "Трёх Богатырей" Минск увидит раньше других городов

07.12.2018 21:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Новую часть главной новогодней анимационной франшизы "Три Богатыря и Наследница Престола" в Минске покажут раньше, чем в других белорусских городах. В белорусской столице покажут следующую серию о приключениях Богатырей в рамках IV ежегодного социального кинопоказа. На мероприятие будут приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, партнеры и спонсоры мероприятия, представители кинотеатров и СМИ. Режиссером богатырских приключений 2018 года стал оскароносный Константин Бронзит.

В этом году организаторы решили провести социальный кинопоказ утром в рабочую субботу, 22 декабря. Переговоры с кинокомпанией-создателем "Наше Кино" были продолжительными, однако, чтобы не нарушать уже устоявшихся традиций и подарить детям праздник и в этом году, продюсеры Трех Богатырей одобрили единственный допрокатный показ мультфильма "Три Богатыря и Наследница Престола". Главными гостями мероприятия станут дети из многодетных и малообеспеченных семей и их родители.

Новых "Трёх Богатырей" Минск увидит раньше других городов
Как сообщила представитель организатора, региональный менеджер кинопрокатной компании "Гельварс Синема" Алина Малахова, "у правообладателя нет задачи разделять детей. Мы просто хотим подарить детям маленькое волшебство под Новый год! А потому именно в этот день сделаем их особенными зрителями: то, к чему так стремятся взрослые любители кино – увидеть фильм в числе первых, произойдет в этот день с ними! Помимо этого, кондитерская фабрика "Коммунарка" сделает этот кинопросмотр еще и вкусным абсолютно для каждого зрителя в зале!" Неизменно поддержку мероприятию оказывают Мингорисполком, УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома и СОАО "Коммунарка".

Мероприятие, по уже сложившейся традиции, состоится в кинотеатре "Беларусь", сеанс анимационного фильма "Три Богатыря и Наследница Престола" начнется в 11-20.  Этот киносеанс будет единственным до начала широкого проката анимации в белорусских кинотеатрах. Напомним, что картина стартует в белорусском прокате в последний четверг 2018 года  - 27 декабря. Прийти на эксклюзивный первый показ фильма смогут абсолютно все желающие: в ближайшее время продажа билетов откроется на сайте билетного оператора Байкард. 

Режиссером новой серии богатырских приключений стал двукратный номинант на премию "Оскар", режиссер Константин БРОНЗИТ ("Мы не можем жить без космоса" 2016г., "Любовная история" 2009г.), а сценарий написали братья Свешниковы. Именно они в 2004 году работали над героическим блокбастером "Алеша Попович и Тугарин Змей", который стал первым мультфильмом самой успешной анимационной российской франшизы о богатырских похождениях.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новую часть главной новогодней анимационной франшизы "Три Богатыря и Наследница Престола" в Минске покажут раньше, чем в других белорусских городах. В белорусской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где отпраздновать Новый год 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика