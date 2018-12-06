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Новых "Трёх Богатырей" Минск увидит раньше других городов
Новую часть главной новогодней анимационной франшизы "Три Богатыря и Наследница Престола" в Минске покажут раньше, чем в других белорусских городах. В белорусской столице покажут следующую серию о приключениях Богатырей в рамках IV ежегодного социального кинопоказа. На мероприятие будут приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, партнеры и спонсоры мероприятия, представители кинотеатров и СМИ. Режиссером богатырских приключений 2018 года стал оскароносный Константин Бронзит.
В этом году организаторы решили провести социальный кинопоказ утром в рабочую субботу, 22 декабря. Переговоры с кинокомпанией-создателем "Наше Кино" были продолжительными, однако, чтобы не нарушать уже устоявшихся традиций и подарить детям праздник и в этом году, продюсеры Трех Богатырей одобрили единственный допрокатный показ мультфильма "Три Богатыря и Наследница Престола". Главными гостями мероприятия станут дети из многодетных и малообеспеченных семей и их родители.
Мероприятие, по уже сложившейся традиции, состоится в кинотеатре "Беларусь", сеанс анимационного фильма "Три Богатыря и Наследница Престола" начнется в 11-20. Этот киносеанс будет единственным до начала широкого проката анимации в белорусских кинотеатрах. Напомним, что картина стартует в белорусском прокате в последний четверг 2018 года - 27 декабря. Прийти на эксклюзивный первый показ фильма смогут абсолютно все желающие: в ближайшее время продажа билетов откроется на сайте билетного оператора Байкард.
Режиссером новой серии богатырских приключений стал двукратный номинант на премию "Оскар", режиссер Константин БРОНЗИТ ("Мы не можем жить без космоса" 2016г., "Любовная история" 2009г.), а сценарий написали братья Свешниковы. Именно они в 2004 году работали над героическим блокбастером "Алеша Попович и Тугарин Змей", который стал первым мультфильмом самой успешной анимационной российской франшизы о богатырских похождениях.
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Новую часть главной новогодней анимационной франшизы "Три Богатыря и Наследница Престола" в Минске покажут раньше, чем в других белорусских городах. В белорусской...
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