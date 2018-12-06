В Минске обсудили сближение России и Беларуси в области соцзащиты

О сближении законов России и Беларуси в области социальной защиты населения говорили в Минске на заседании коллегии министерств труда двух стран, передает телеканал «МИР 24».

«Россия и Беларусь с точки зрения социального законодательства, с точки зрения единства прав уже создали единую законодательную базу. Права трудящихся в России и Беларуси уравнены, это равные условия, это уже продолжается достаточно долгое время», – заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

Но работы еще немало, в первую очередь это касается новых технологий в сфере охраны труда и развития IT-проектов в социальной сфере. В России уже активно работают многофункциональные центры, которые оказывают услуги населению, а в Беларуси развивают концепцию нулевого травматизма.

«Достойный труд меряется не только заработной платой, но и условиями труда. В Беларуси за последние десять лет серьезно снижен уровень травматизма, но в 2018 году по сравнению с 2017-м он вырос. Причины этого мы анализируем. Мы должны перестраивать свою работу в сторону профилактики», – отметила министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.

Совместные заседания министры труда России и Беларуси проводят регулярно с 2009 года. Многие идеи, которые обсуждались ранее, уже реализованы в обеих странах.