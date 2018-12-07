100-летие Слуцкого РОВД: подаренные машины, награждения, лазерное шоу, зажигательные танцы и Хлестов





7 декабря в зале Слуцкого ГДК состоялось торжественное офицерское собрание, посвящённое 100-летию со дня образования Отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома.

Мероприятие посетили ветераны и сотрудники милиции со своими семьями, чиновники и учащиеся Минского областного кадетского училища.

Почётными гостями стали генерал-майоры, начинавшие свой служебный путь в слуцкой милиции: начальник УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук и начальник УВД Брестского облисполкома Александр Астрейко.

Офицерское собрание началось с эффектного лазерного шоу и фильма об истории Слуцкого РОВД.

Заместителем начальника Слуцкого РОВД начальником криминальной милиции был назначен Станислав Чухольский, который с 2012 года занимал должность начальника уголовного розыска Слуцкого РОВД. Почётными грамотами Управления внутренних дел были награждены бывшие руководители и нынешний начальник слуцкого отдел милиции.

Кроме этого, начальнику Слуцкого РОВД Владимиру Герего от УВД были вручены сертификат и ключи от нового служебного автомобиля Geely Emgrand 7.















































Глава Слуцкого района Андрей Янчевский от имени райисполкома и районного Совета депутатов поздравил сотрудников милиции и подарил Слуцкому РОВД автомобиль ВАЗ 21310 «Нива», приобретённый за средства четырёх организаций: «Универмага «Слуцк», «Слуцкого комбината хлебопродуктов», «Слуцкого хлебозавода» и «Слуцкого уксусного завода».

Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний подарил начальнику Слуцкого РОВД «духовное оружие» - крест Христов. Подарок Слуцкому РОВД преподнёс и Александр Астрейко.











































На сцене выступили сотрудники Слуцкого РОВД, их жёны и дети, группа рукопашного боя провела показательное выступление по самообороне. Из приглашённых артистов для слуцких милиционеров выступил Алексей Хлестов.





































— 100-летие Слуцкого РОВД - знаменательная дата не только для всего УВД Минского облисполкома, но и для меня лично. Я здесь начинал службу с оперуполномоченного, за 11 лет дослужился до должности начальника криминальной милиции, — вспоминает начальник УВД Миноблисполкома Александр Ковальчук. — Хочу поздравить своих коллег, с кем работал все эти годы, весь нынешний состав Слуцкого РОВД с замечательной датой – 100 лет! Традиционно Слуцкий районный отдел внутренних дел по всем показателям занимает ведущие места не только в Минской области, но и в Республике Беларусь. Так что смело можно сказать, что случчане находятся в надежных руках, порядок обеспечивает один из лучших отделов милиции области и страны!







Александр Ковальчук добавил: престиж службы в милиции с каждым годом только растет. Однако отбор кадров в структуры проходит очень серьезно. Из 10 человек в среднем только двое проходят по показаниям здоровья и морально-деловым качествам.

К поздравлениям присоединился и председатель Слуцкого райисполкома:

— Сегодня Слуцкий РОВД - один из лучших отделов райисполкома по всем показателям. Работа налажена отлично, так что кроме слов благодарности больше не могу ничего сказать, — отметил Андрей Янчевский.







— Летопись Слуцкого РОВД начинается с 8 декабря 1918 года. С тех пор каждый день каждый сотрудник старается внести свою лепту в общие достижения, — сказал начальник Слуцкого РОВД Владимир Герего. — Наши сотрудники всегда на страже порядка, готовы в любую минуту вступить на защиту граждан, что не единожды доказывали на деле. Так, в первые годы после революции слуцкие милиционеры боролись с бандитскими формированиями, в 20-е годы – с интервентами, уже в первые дни Великой Отечественной войны стали сражаться с немецкими оккупантами. Позже были Афганистан, Чернобыль, - вспомнил самые важные страницы из жизни слуцкой милиции начальник Слуцкого РОВД Владимир Герего. - Даже в мирное время есть место для подвига, который поров достигался самой большой ценой – человеческой жизнью. За годы существования Слуцкого РОВД двое сотрудников погибли во время исполнения служебных обязанностей. В 1967 году, когда в городе произошли массовые волнения и было сожжено старое здание суда, начальник ИВС Станислав Иосифович Татур отдал свою форму подсудимому, чтобы вывести его из зала через разъяренную толпу. Только так удалось спасти жизнь обвиняемого, но сам Станислав Иосифович погиб. А в 1999 году Владимир Владимирович Борисовец ценой своей жизни задержал двух опасных преступников, это были дезертиры, которые сбежали из армии и совершили убийство на территории нашего района. Надеюсь, скорбный список так и закончится на этих двух именах, которые мы всегда будем помнить и чтить. И в этот праздничный день хочу заверить всех жителей Случчины, что Слуцкий РОВД всегда будет стоять на охране ваших жизней, собственности, и в дальнейшем мы будем только стараться приумножать славные традиции нашего отдела!







К слову, пока официальные итоги работы милиции подводить рано, но по предварительным данным можно смело сказать, что Слуцкий РОВД не потеряет своих лидерских позиций в области и стране.

— Преступность снижается, увеличивается раскрываемость преступлений. Основной принцип милиции - неотвратимость наказания – в Слуцке и Слуцком районе действенен. Все меньше людей, которые совершили преступление или правонарушение, уходят от ответственности, — сказал Владимир Герего.









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