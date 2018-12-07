|
Влюбился, прочитав стихи в газете, а свадьбу играли трижды: любовь Евгении Янищиц
В середине 60-ых годов стихи Янищиц печатают центральные газеты. Про неё начинают говорить на самых писательских верхах. Девушка стремительно становится на поэтическое крыло и приобретает неслыханную популярность.
В одной из газет имя поэтессы попадается на глаза курсанту журфака Львовского политического училища Сергею Понизнику.
Лидия Савчук, жительница д. Велесница, соседка Евгении Янищиц:
Светлана Колядко, литературовед, кандидат филологических наук:
В день той самой встречи между молодыми людьми и вспыхнула первая искра! Впереди будут годы преписки, чувства на расстоянии и любовь до гроба.
Раиса Боровикова, писательница, подруга Евгении Янищиц:
В 1968 году, уже будучи студенткой БГУ, поэтесса вновь встречает того самого Сергея Понизника. К тому времени мужчина уже работал военным корреспондентом и служил в 120-ой гвардейской дивизии в Уручье. Он частенько наведывался к девушке в общежитие. Но счастливые минуты близости перечёркивает переезд. Сергея переводят в Чехословакию. И вновь впереди месяцы отношений на расстоянии.
Светлана Колядко:
Эти письма – уникальны. Их никогда не публиковали, а в руках держали лишь единицы.
В одном из таких писем Панизник делает любимой женщине предложение руки и сердца.
Тамара Овсянникова, писательница, подруга Евгении Янишчиц:
Надежда Поджарова, графолог:
Лидия Савчук:
И всё же свадьба состоялась, причём трижды!
Пышное торжество, о котором тут же поспешила сообщить пресса, прошло 19 августа 1971 года в Минске. Поздравить молодых собрался весь культурный бомонд страны. И неудивительно: оба – именитые и статусные поэты. В ЗАГСе пару ждал ещё один сюрприз – их брак здесь стал двухтысячным по счёту.
Светлана Колядко:
Оксана Безлепкина-Чернякевич, литературовед, кандидат филологических наук:
Второй раз свадьбу сыграли уже на родине невесты – в деревне Велесница.
Любовь Олизаревич, жительница д. Велесница, соседка Евгении Янищиц:
Татьяна Гончарик:
В тот день гуляла вся деревня. Уже после праздника жених и невеста посадили два дерева – в знак вечной любви.
Владимир Суббот, журналист:
Погостили молодые и на родине жениха – в посёлке Ковгуры, а медовый месяц провели в Юрмале. Вскоре после него молодой супруг вынужден был вернуться на службу в Чехословакию. Янищиц, не раздумывая, поехала за ним. Так начался недолгий период её заграничной и счастливой жизни.
Светлана Колядко:
Тамара Овсянникова:
Уже через несколько месяцев Евгения Янищиц сообщила мужу радостную весть – семью ждет пополнение. И тут же засобиралась на родину, к маме. 14 ноября на свет появился мальчик. Первенца назвали Андреем. Целый год поэтесса живёт на две страны.
Летом 1973 года, когда мальчик окреп, женщина возвращается к мужу в Чехословакию. Но всё это время тоскует по родине, и без конца пишет. Времени на творчество совсем мало – быт, семейные хлопоты и неустроенность тревожат поэтессу как никогда.
Светлана Колядко:
Раиса Боровикова:
Сергей Понизник, видя состояние жены, просит о переводе в Минск. Руководство даёт добро. И летом 1973 года семья в полном составе возвращается в белорусскую столицу.
Сюрпризом для молодой семьи стала служебная квартира. Правда, долгожданное новоселье мало что изменило. В отношениях пары начинаются проблемы. Семейное счастье дало крен.
Светлана Колядко:
Несколько лет допросов и парткомовских разборок. За проступок перед государством Понизника выгоняют из партии, лишают звания, снимают погоны. Он попадает в список так называемых подозрительных элементов. А успех и слава Янищиц на этом фоне, как будто, ещё больше подчёркивали его собственные провалы. Быть плохим мужем рядом с умницей-красавицей – женой – было непозволительно. Брак уже ничто не могло спасти. В 1976 году состоялся громкий развод.
Надежда Поджарова:
Впрочем, это – лишь одна сторона медали. Стало ли это основной причиной горького расставания? Или за этим стоит что-то или кто-то ещё? О чём Евгения Янищиц не рассказывала даже самым близким? Эту тайну она унесла с собой в могилу. В одном лишь уверены литературоведы и друзья – даже после расставания она ни на минуту не переставала любить.
Раиса Гончарик, одноклассница Евгении Янишчиц:
Новости по теме
«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ
Анталогія верша Янкі Купалы «А хто там iдзе?» на 100 мовах атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу ў Душанбэ
«Пажаданне прачытаць Купалу па-беларуску выказаў цэлы шэраг амбсадараў самых розных краiн». В МИД Беларуси прозвучит поэзия классика 27 февраля
‡агрузка...
Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге
Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
30 лет со дня страшной трагедии: жертв Спитакского землетрясения вспоминают в Армении
Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами
Новости экономики за 07.12.2018
Минфин вынес на общественное обсуждение новые формы деклараций
Должники смогут рассчитываться по исполнительным листам через ЕРИП
Нацбанк в 2019 году выпустит 14 наименований памятных монет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В середине 60-ых годов стихи Янищиц печатают центральные газеты. Про неё начинают говорить на самых писательских верхах. Девушка стремительно становится на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)