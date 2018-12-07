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«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов
Первые ёлки в столице появились уже в начале ноября. Подробности рассказали в программе
По своему личному опыту могу сказать, что это, вообще, какая-то сакральная вещь. Когда я жил в отдалённом микрорайоне и там, на пустыре поставили ёлку – это был такой праздник! Все люди выходили, гуляли, обнимались, было абсолютное ликование, потому что стояла ёлка. Это определённый фетиш.
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Первые ёлки в столице появились уже в начале ноября. Подробности рассказали в программе «Большой город».
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