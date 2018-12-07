Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону Луны

Китайское национальное космическое управление запустило посадочную платформу с луноходом «Чанъэ-4», которая должна стать первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратную сторону Луны, сообщает N+1 со ссылкой на NASASpaceFlight.com . Ожидается, что посадка миссии произойдет в начале января в районе южного полюса Луны.



Изображение: Chinese Academy of Sciences

Лунную программу Китая можно разделить на три этапа. Сначала Китай запустил в 2007 и 2010 годах к Луне два спутника, которые изучали ее поверхность и позволили подготовиться к следующим этапам — будущим посадкам на нее. Первый и пока единственный севший на Луну китайский аппарат «Чанъэ-3» был запущен в 2013 году, а «Чанъэ-4» был построен в качестве его дублера, который технически аналогичен основному аппарату. Аппараты этого проекта состоят из посадочной платформы и закрепленного на ней лунохода. После посадки луноход выезжает с платформы, и обе части миссии начинают свои научные программы. Масса обеих миссий составляет 1,2 тонны, из которых на луноход приходится 140 килограммов.

Главное отличие «Чанъэ-4» от предшественника заключается в месте посадки — эта миссия должна стать первой в истории мягкой посадкой на обратную сторону Луны. Это позволит собрать ученым данные о не изученной ранее области спутника Земли, а также позволит провести качественные радиоастрономические исследования благодаря тому, что сигналы с Земли не достигают обратной стороны Луны и не мешают наблюдениям. Но это одновременно и усложняет миссию — луноход и посадочная платформа не смогут связываться с центром управления полетами напрямую. Из-за этого в мае Китай запустил первую часть миссии — спутник-ретранслятор Queqiao, который спустя месяц вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Такую орбиту ученые выбрали из-за того, что на ней спутник будет одновременно находиться в зоне прямой видимости Земли и «Чанъэ-4».

Ракета «Чанчжэн-3B/E» с миссией «Чанъэ-4» стартовала с космодрома Сичан 7 декабря в 21.20 по московскому времени. Ожидается, что посадка на лунную поверхность произойдет в первых числах января. Среди задач «Чанъэ-4» можно выделить изучение грунта в пределах доступного посадочной платформе и луноходу расстояния с помощью нескольких камер, спектрометров и радаров, а также проверку возможности радиоастрономических наблюдений в условиях отсутствия помех с Земли. Ожидается, что по результатам эксперимента ученые будут рассматривать возможность отправить в будущем на поверхность Луны небольшой радиотелескоп.

Также в посадочной платформе будет проводиться биологический эксперимент. В аппарате установлен герметичный контейнер с семенами картофеля и резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), а также яйца тутового шелкопряда. Цель эксперимента заключается в проверке возможности создания в космических аппаратах стабильной замкнутой экосистемы, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения будут преобразовывать его в кислород благодаря фотосинтезу.

Интересно, что вскоре после запуска «Чанъэ-4» на Луну отправятся два посадочных аппарата, разработанных в Индии и Израиле . Израильский аппарат представляет собой посадочную платформу, изначально разработанную для участия в конкурсе Google Lunar XPRIZE, а индийская миссия «Чандраян-2», помимо посадочного аппарата, включает в себя луноход. Изначально обе миссии планировались на конец 2018 года, но позднее их перенесли на январь 2019 года.