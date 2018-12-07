ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону Луны

07.12.2018 23:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Китайское национальное космическое управление запустило посадочную платформу с луноходом «Чанъэ-4», которая должна стать первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратную сторону Луны, сообщает N+1 со ссылкой на NASASpaceFlight.com. Ожидается, что посадка миссии произойдет в начале января в районе южного полюса Луны.


Изображение: Chinese Academy of Sciences

Лунную программу Китая можно разделить на три этапа. Сначала Китай запустил в 2007 и 2010 годах к Луне два спутника, которые изучали ее поверхность и позволили подготовиться к следующим этапам — будущим посадкам на нее. Первый и пока единственный севший на Луну китайский аппарат «Чанъэ-3» был запущен в 2013 году, а «Чанъэ-4» был построен в качестве его дублера, который технически аналогичен основному аппарату. Аппараты этого проекта состоят из посадочной платформы и закрепленного на ней лунохода. После посадки луноход выезжает с платформы, и обе части миссии начинают свои научные программы. Масса обеих миссий составляет 1,2 тонны, из которых на луноход приходится 140 килограммов.

Главное отличие «Чанъэ-4» от предшественника заключается в месте посадки — эта миссия должна стать первой в истории мягкой посадкой на обратную сторону Луны. Это позволит собрать ученым данные о не изученной ранее области спутника Земли, а также позволит провести качественные радиоастрономические исследования благодаря тому, что сигналы с Земли не достигают обратной стороны Луны и не мешают наблюдениям. Но это одновременно и усложняет миссию — луноход и посадочная платформа не смогут связываться с центром управления полетами напрямую. Из-за этого в мае Китай запустил первую часть миссии — спутник-ретранслятор Queqiao, который спустя месяц вышел на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Такую орбиту ученые выбрали из-за того, что на ней спутник будет одновременно находиться в зоне прямой видимости Земли и «Чанъэ-4».

Ракета «Чанчжэн-3B/E» с миссией «Чанъэ-4» стартовала с космодрома Сичан 7 декабря в 21.20 по московскому времени. Ожидается, что посадка на лунную поверхность произойдет в первых числах января. Среди задач «Чанъэ-4» можно выделить изучение грунта в пределах доступного посадочной платформе и луноходу расстояния с помощью нескольких камер, спектрометров и радаров, а также проверку возможности радиоастрономических наблюдений в условиях отсутствия помех с Земли. Ожидается, что по результатам эксперимента ученые будут рассматривать возможность отправить в будущем на поверхность Луны небольшой радиотелескоп.

Также в посадочной платформе будет проводиться биологический эксперимент. В аппарате установлен герметичный контейнер с семенами картофеля и резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), а также яйца тутового шелкопряда. Цель эксперимента заключается в проверке возможности создания в космических аппаратах стабильной замкнутой экосистемы, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения будут преобразовывать его в кислород благодаря фотосинтезу.

Интересно, что вскоре после запуска «Чанъэ-4» на Луну отправятся два посадочных аппарата, разработанных в Индии и Израиле. Израильский аппарат представляет собой посадочную платформу, изначально разработанную для участия в конкурсе Google Lunar XPRIZE, а индийская миссия «Чандраян-2», помимо посадочного аппарата, включает в себя луноход. Изначально обе миссии планировались на конец 2018 года, но позднее их перенесли на январь 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта миссия должна стать первой в истории мягкой посадкой на обратную сторону Луны.
 
Новости дня
Новости разные
 
100-летие Слуцкого РОВД: подаренные машины, награждения, лазерное шоу, зажигательные танцы и Хлестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика