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Стал известен состав молодежной сборной Беларуси по хоккею на ЧМ
Молодежная (U20) сборная Беларуси завершила чешский этап подготовки к чемпионату мира и отправилась в немецкий Фюссен — через Прагу, где к команде присоединился динамовец Иван Дроздов. Вместе с тем часть ребят покинула кэмп и вернулась в Минск, сообщает
Накануне отъезда главный тренер Дмитрий Кравченко огласил заявку на МЧМ, в которую попали 22 хоккеиста. Выбор был не из легких, поскольку пришлось отцепить почти полтора десятка игроков, отлично поработавших в Либереце. Костяк в итоге сформировали парни из североамериканских лиг, которых в нынешнем ростере 9 человек.
Вратари
1. Андрей Грищенко (1999, Беларусь U20/Гомель)
25. Никита Толопило (2000, Беларусь U20/БФСО «Динамо»)
Защитники
2. Вадим Щечин (2000, «Юность»)
3. Илья Соловьев (2000, Беларусь U20/Могилев)
4. Дмитрий Саврицкий (1999, Беларусь U20/«Юность»)
6. Владислав Еременко (1999, Калгари, WHL)
13. Никита Зуев (1999, Миссиссога, OHL)
15. Дмитрий Дерябин (1999, Сидар-Рапидс, USHL)
22. Сергей Сапего (1999, Принц-Альберт, WHL)
Нападающие
7. Иван Дроздов (1999, «Динамо-Минск», КХЛ/Витебск)
8. Василий Филяев (1999, Беларусь U20/«Металлург»)
9. Владимир Алистров (2001, Эдмонтон, WHL)
10. Павел Ажгирей (2000, Беларусь U20/«Неман»)
11. Игорь Мартынов (1999, Виктория, WHL)
12. Алексей Протас (2001, Принц-Альберт, WHL)
14. Евгений Оксентюк (2001, «Шахтер»)
16. Владислав Габрусь (1999, Беларусь U20/«Металлург»)
18. Артем Аносов (1999, Беларусь U20/«Юность»)
19. Артем Балтрук (1999, Беларусь U20/«Химик»)
23. Андрей Павленко (2000, Эдмонтон, WHL)
24. Максим Сушко (1999, Оуэн-Саунд, OHL)
26. Захар Полищук (1999, Беларусь U20/«Металлург»)
8 декабря «молодежка» проведет первую тренировку в Фюссене на арене со сложным названием Bundesleistungszentrum Eishockey. А уже 9 декабря начнет чемпионат мира матчем с норвежскими сверстниками.
Полный календарь матчей сборной Беларуси на турнире выглядит так:
9 декабря. Норвегия-U20 — Беларусь-U20 (22.00 по белорусскому времени)
10 декабря. Беларусь-U20 — Франция-U20 (17.30)
12 декабря. Беларусь-U20 — Австрия-U20 (22.00)
13 декабря. Германия-U20 — Беларусь-U20 (22.00)
15 декабря. Беларусь-U20 — Латвия-U20 (22.00).
Путевку в элитный дивизион получит победитель турнира в Фюссене.
Молодежная сборная Беларуси выступала в элите 8 раз, причем в трех случаях командой руководил Владимир Меленчук, в двух — Михаил Захаров, под началом которого белорусские хоккеисты всякий раз выбывали из сильнейшего эшелона. Еще по разу элитную прописку не смогли сохранить Эдуард Занковец, Александр Белявский и Юрий Файков (под его началом белорусы расстались с элитным дивизионом на прошлом ЧМ, уступив в битве за выживание датчанам — 4:5, 2:3 Б).
Самым успешным отрезком в истории белорусской «молодежки» был период с 2000 по 2003 год, когда сборная, руководимая Владимиром Меленчуком, на протяжении трех сезонов подряд выступала в элите. Кроме него, ни одному другому специалисту не удавалось сохранить прописку в сильнейшем дивизионе хотя бы раз.
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Главный тренер Дмитрий Кравченко огласил заявку на МЧМ, в которую попали 22 хоккеиста. Выбор был не из легких, поскольку пришлось отцепить почти полтора десятка...
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