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Белорусы смогут расплачиваться по долгам через ЕРИП
Должники смогут оплачивать задолженности по исполнительным документам через ЕРИП, сообщил главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко.
«В ЕРИП появится единая ветка органов принудительного исполнения, благодаря чему должники смогут оплатить всю имеющуюся у них задолженность по разным исполнительным документам», - сказал Коваленко.
По его словам, сейчас идет тестирование новой «ветки».
После оплаты через ЕРИП в органы принудительного исполнения не нужно будет нести никаких подтверждающих документов. Судебный исполнитель будет проинформирован о факте оплаты в электронном виде. Долг можно погашать и частично.
Среди других нововведений сообщение о возбуждении исполнительного производства с помощью автодозвона и СМС-рассылки, возможно, будет также уведомление сторон по электронной и гибридной почте.
Кроме того, для должников будут созданы личные кабинеты. В них можно будет проверять состояние исполнительного документа, а также действия судебного исполнителя. Личный кабинет также даст возможность обратной связи: через него, например, можно подавать заявления,
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Должники смогут оплачивать задолженности по исполнительным документам через ЕРИП, сообщил главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко.
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