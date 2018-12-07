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Гололед, дождь и снег — погода на выходные в Беларуси

07.12.2018 20:56 — Разное | БДГ  
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Завтра, 8 декабря, на большей части Беларуси пройдет мокрый снег и дождь, местами будет гололед.

Температура минимальная ночью -1..-6°С, максимальная - в середине дня -3..+2°С; на западе страны ночью 0..+2°С, днем +3..+5°С, сообщает «Белгидромет».

В воскресенье ночью на большей части страны, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Минимальная температура ожидается ночью -4..+2°С, максимальная - днем -2..+4°С.

Погода сохранится и в начале следующей недели: 10 декабря ожидается мокрый снег, дождь, местами гололед. Температура будет от -3..+3°С ночью до от -1°С по востоку до +5°С по юго-западу днем.

 
 
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Завтра, 8 декабря, на большей части Беларуси пройдет мокрый снег и дождь, местами будет гололед.
 
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