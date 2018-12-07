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Могилёвский Госконтроль: Вложили $1 миллиард инвестиций, а результатов нет

07.12.2018 21:16 — Разное | Партизан  
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Комитетом госконтроля Могилевской области изучено выполнение поручений Лукашенко о создании и реконструкции производственных мощностей и обеспечении эффективной работы предприятий.



Установлено, что вложение более $1 миллиарда инвестиций в модернизацию 6 организаций ожидаемого результата пока не принесло. Все инвестпроекты реализованы с отставанием от первоначально запланированных сроков. В настоящее время производственные мощности недозагружены, отдельные из них используются неэффективно. В организациях имеются трудности с погашением инвестиционных кредитов, сбытом продукции созданных производств. Как следствие, деятельность всех изученных предприятий неэффективна и убыточна.



 
 
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Комитетом госконтроля Могилевской области изучено выполнение поручений Лукашенко о создании и реконструкции производственных мощностей и обеспечении...
 
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