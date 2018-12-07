Могилёвский Госконтроль: Вложили $1 миллиард инвестиций, а результатов нет









Установлено, что вложение более $1 миллиарда инвестиций в модернизацию 6 организаций ожидаемого результата пока не принесло. Все инвестпроекты реализованы с отставанием от первоначально запланированных сроков. В настоящее время производственные мощности недозагружены, отдельные из них используются неэффективно. В организациях имеются трудности с погашением инвестиционных кредитов, сбытом продукции созданных производств. Как следствие, деятельность всех изученных предприятий неэффективна и убыточна.







