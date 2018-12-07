Пресс-секретарь Лукашенко: На саммите ЕАЭС все извинялись друг перед другом





Наталья Эйсмонт. Фото: СТВ





По словам Натальи Эйсмонт, которые передаёт БЕЛТА, СМИ сделали основной акцент на дискуссии глав Беларуси и России, а не на реальных результатах встреч.





"Как это было? Президенты в ходе заседания детально обсуждали повестку дня — цифровизацию, устранение барьеров, нефтегазовые вопросы... Понятно, что была дискуссия, иногда серьёзная, во время которой и на тему назначения генерального секретаря ОДКБ вышли. Её обсуждали бурно, иногда очень бурно, насколько я знаю, ссора была очень серьёзная. За что потом извиняться пришлось всем перед всеми. Шквал эмоций был такой, что друг перед другом извинялись все лидеры", — поделилась Эйсмонт подробностями саммита.









Также пресс-секретарь Лукашенко сообщила, как был решён вопрос относительно генерального секретаря ОДКБ. "На сегодняшний день установлено, что решение о назначении генерального секретаря ОДКБ будет подписано главами государств в рабочем порядке", — заявила она. Эйсмонт пояснила, что кандидат на эту должность (представитель от Беларуси) поочерёдно объедет все страны, входящие в ОДКБ, познакомится с главами государств, пройдёт у них своеобразное собеседование. После этого глава каждой страны подпишет или не подпишет решение о назначении генсека ОДКБ. Если какая-то страна не подпишет соответствующий документ, то она не будет его выполнять, говорит Эйсмонт.