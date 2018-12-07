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Пресс-секретарь Лукашенко: На саммите ЕАЭС все извинялись друг перед другом

07.12.2018 21:06 — Разное | Партизан  
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"Журналисты, скорее, слышат то, что хотят слышать". Так пресс-секретарь Александра Лукашенко прокомментировала его высказывание об извинениях перед Владимиром Путиным на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло накануне в Санкт-Петербурге.


Наталья Эйсмонт. Фото: СТВ

По словам Натальи Эйсмонт, которые передаёт БЕЛТА, СМИ сделали основной акцент на дискуссии глав Беларуси и России, а не на реальных результатах встреч.

"Как это было? Президенты в ходе заседания детально обсуждали повестку дня — цифровизацию, устранение барьеров, нефтегазовые вопросы... Понятно, что была дискуссия, иногда серьёзная, во время которой и на тему назначения генерального секретаря ОДКБ вышли. Её обсуждали бурно, иногда очень бурно, насколько я знаю, ссора была очень серьёзная. За что потом извиняться пришлось всем перед всеми. Шквал эмоций был такой, что друг перед другом извинялись все лидеры", — поделилась Эйсмонт подробностями саммита.


Также пресс-секретарь Лукашенко сообщила, как был решён вопрос относительно генерального секретаря ОДКБ. "На сегодняшний день установлено, что решение о назначении генерального секретаря ОДКБ будет подписано главами государств в рабочем порядке", — заявила она. Эйсмонт пояснила, что кандидат на эту должность (представитель от Беларуси) поочерёдно объедет все страны, входящие в ОДКБ, познакомится с главами государств, пройдёт у них своеобразное собеседование. После этого глава каждой страны подпишет или не подпишет решение о назначении генсека ОДКБ. Если какая-то страна не подпишет соответствующий документ, то она не будет его выполнять, говорит Эйсмонт.

 
 
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"Журналисты, скорее, слышат то, что хотят слышать". Так пресс-секретарь Александра Лукашенко прокомментировала его высказывание об извинениях перед Владимиром...
 
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