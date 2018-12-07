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Дмитриев: Администрация президента против, чтобы кого-то «тянули» в БРСМ или «Белую Русь»
Руководители «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич на встрече с главой Администрации президента Натальей Кочановой подняли вопрос о принудительном вступлении школьников и студентов в БРСМ, а работников госпредприятий — в «Белую Русь».
Фото: Facebook Андрея Дмитриева
— Наталья Ивановна сказала, что она категорически против того, чтобы кого-то куда-то тянули. Сказала, что каждый такой момент они рассматривают, и говорит, что приказывать они не могут, но просят руководство этих организаций никого никуда не затягивать [в ряды организаций], потому что так организации построить нельзя, — рассказал у себя в Facebook Андрей Дмитриев.
Напомним, в конце октября в Сети появилась запись того, как в одном из классов минской гимназии замдиректора по воспитательной работе настойчиво уговаривает детей вступать в БРСМ.
В декабре в редакцию TUT.BY обратились педагоги Минской области. Учителя увидели критерии, по которым в регионе будут выбирать лучшую школу, и возмутились. Например, среди критериев есть пункт о количестве учеников в БРПО (пионеров) и БРСМ.
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Руководители «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич на встрече с главой Администрации президента Натальей Кочановой подняли вопрос о...
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