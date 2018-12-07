Дмитриев: Администрация президента против, чтобы кого-то «тянули» в БРСМ или «Белую Русь»





Фото: Facebook Андрея Дмитриева





— Наталья Ивановна сказала, что она категорически против того, чтобы кого-то куда-то тянули. Сказала, что каждый такой момент они рассматривают, и говорит, что приказывать они не могут, но просят руководство этих организаций никого никуда не затягивать [в ряды организаций], потому что так организации построить нельзя, — рассказал у себя в Facebook Андрей Дмитриев.









Напомним, в конце октября в Сети появилась запись того, как в одном из классов минской гимназии замдиректора по воспитательной работе настойчиво уговаривает детей вступать в БРСМ.



