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Выезд брестских школьников на праздники в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы
Новости Беларуси. Выезд брестских школьников на праздники в Польшу оказался под угрозой срыва. С проблемой столкнулись туристические компании областного центра: оформить визы в соседнюю страну невозможно вот уже несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины сложившейся ситуации выяснял корреспондент Петр Бутрим.
Все попытки безуспешны. Хотя туры давно раскуплены, забронированы гостиницы и заказаны экскурсии. До новогодней поездки всего три недели. Осталось только зарегистрироваться на подачу документов для визы, что в этой турфирме тщетно пытаются сделать уже несколько недель. Выезды на каникулы в Краков, Варшаву и Закопане оказались под угрозой срыва.
Александра Пашедо, заместитель директора туристической фирмы:
С подобной проблемой столкнулись почти все турфирмы Бреста, работающие в польском направлении. Не впервые: в декабре ажиотаж вокруг виз традиционно велик. Однако раньше в Генеральном консульстве Польши туристическим компаниям в сезон новогодних туров делали поблажки.
Светлана Майсюк-Дранько, директор туристической фирмы:
Однако этой зимой порядок регистрации озвучивают строго. И места туристическим компаниям в цепочке подачи документов не нашлось.
Ядвига Жак, руководитель визового отдела Генерального консульства Республики Польши в Бресте:
Как выяснилось, заниматься рутинной работой оформления «шенгена» многие учителя в школе не готовы. Такая же позиция и у большинства родителей.
Евгений Лещев, житель Бреста:
Таким образом, в подвешенном состоянии остаются несколько десятков групп школьников, мечтающих на каникулах отправиться в путешествие за границу. В случае отмены брони на экскурсии и гостиницы потери могут понести и турфирмы. И все же обе стороны надеются, что решение этого вопроса найдется в самое ближайшее время.
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Выезд брестских школьников на праздники в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы
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Новости Беларуси. Выезд брестских школьников на праздники в Польшу оказался под угрозой срыва. С проблемой столкнулись туристические компании областного центра:...
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