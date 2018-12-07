ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске

07.12.2018 23:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 7 декабря на улице Новаторской во дворе офисного здания рабочих ждал сюрприз. Прокладывая траншею вдоль одной из стен здания, они обнаружили предмет, визуально напоминавший снаряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске

Строители сами решили достать находку на поверхность. После звонка в милицию на место прибыла саперно-пиротехническая группа.

Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске

– Никто ничего не сказал. Приехали, забрали.
– А как выглядел снаряд: большой, маленький?
– Сантиметров тридцать.

Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске

Позднее стало известно, что находка не взрывоопасна.
Новости по теме

60 работников Брестского МПЗ эвакуировали из-за коробки с надписью «Тротил-400»

Под Оршей обезврежен заминированный 70 лет назад мост

В Могилёве задержан мужчина, который ходил по улицам с оружием и пугал людей

С эскортного миноносца японских ВМС смыло в воду более 20 снарядов

Северная Корея испытала новое высокотехнологичное оружие

В Болонье нашли 52-килограммовый снаряд времён Второй мировой

КНДР и Южная Корея приступили к ликвидации пограничных постов

В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона
‡агрузка...
Новости 24 часа

Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Выезд брестских школьников на праздники в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы

30 лет со дня страшной трагедии: жертв Спитакского землетрясения вспоминают в Армении

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Новости экономики за 07.12.2018

Минфин вынес на общественное обсуждение новые формы деклараций

Все новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 7 декабря на улице Новаторской во дворе офисного здания рабочих ждал сюрприз. Прокладывая траншею вдоль одной из стен здания, они обнаружили...
 
Новости дня
Новости разные
 
100-летие Слуцкого РОВД: подаренные машины, награждения, лазерное шоу, зажигательные танцы и Хлестов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика