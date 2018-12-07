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Рабочий рассказал об «опасной» находке на стройплощадке в Минске
Новости Беларуси. 7 декабря на улице Новаторской во дворе офисного здания рабочих ждал сюрприз. Прокладывая траншею вдоль одной из стен здания, они обнаружили предмет, визуально напоминавший снаряд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Строители сами решили достать находку на поверхность. После звонка в милицию на место прибыла саперно-пиротехническая группа.
– Никто ничего не сказал. Приехали, забрали.
Позднее стало известно, что находка не взрывоопасна.
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Новости Беларуси. 7 декабря на улице Новаторской во дворе офисного здания рабочих ждал сюрприз. Прокладывая траншею вдоль одной из стен здания, они обнаружили...
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