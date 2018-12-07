|
Её называли белорусской Ахматовой. Вспоминая Евгению Янищиц: «Сапраўды, гаварыла з ёю Неба»
Деревня Рудка Пинского района.
Здесь она пошла в первый класс, а в этой школе педагоги разглядели будущую литературную «звезду».
Ольга Новак, первая учительница Евгении Янищиц:
Официальным стартом творческого пути поэтессы принято считать 1963 год. Именно тогда в прессе впервые опубликовали стихотворение «Голубь». На страницах «Полесской правды», рядом со знаменитыми фамилиями, скромно значилась ещё никому не известная Евгения Янищиц.
Раиса Гончарик, одноклассница Евгении Янищиц:
Весть про литературные таланты Янищиц быстро разлетелись по округе. Первые публикации зачитывали до дыр и передавали из рук в руки. Жизнь девочки в одночасье перевернулась с ног на голову. За спиной выросли крылья. Начинающая поэтесса с головой ушла в работу, а танцы и кино отложила в долгий ящик.
49 квадратных метров, более тысячи экспонатов и сотни посетителей. Сегодня в поречской школе – музей имени Евгении Янищиц.
Директор Антонина Сидорук помнит, как в 1963 году на одном из заседаний литкружка, 15-тилетняя поэтесса сразила всех присутствующих наповал.
Антонина Сидорук, директор литературного народного музея Евгении Янищиц:
Руководил школьным объединением заслуженный учитель Беларуси Федор Цудило. Многие уверяют: именно он сыграл ключевую роль в становлении Янищиц, как поэтессы – придал алмазу огранку.
Софья Кондратюк, учительница по физкультуре Евгении Янищиц:
Владимир Суббот, журналист:
Фёдор Цудило, учитель Евгении Янищиц (видеосъёмка 1993 года):
В середине 60-ых годов стихи Янищиц печатают центральные газеты. Про неё начинают говорить на самых писательских верхах. Девушка стремительно становится на поэтическое крыло и приобретает неслыханную популярность.
После окончания школы Янищиц поступает на филологическкий факультет БГУ. Курс начинающей поэтессы в преподовательских кругах считался самым сильным. Среди студентов – цвет национальной литературы. Здесь учились Алесь Рязанов, Татьяна Шамякина, Виктор Яроц, Генадий Пашков и многие другие.
В студенческие годы Янищиц без устали печатается в самых тиражных литературных изданиях: «Маладосць», «Беларусь», «Берёзка» «Литературной газете» и даже «Правде» – её стихи везде нарасхват. Куратором и наставником начинающей поэтессы в те годы становится признанный мэтр – именно заслуженного поэта Беларуси Нила Гилевича называли крестным отцом Янищиц.
Владимир Суббот:
Зоя Заика-Хальзова:
Получив первое признание и шквал комплиментов, Янищиц берётся за подготовку собственного сборника. И пишет, как уверяют друзья, в любую свободную минуту: на парах, переменах, в общежитии. Именно в моменты, когда в руках карандаш – девушка выпадает из реальности и выдаёт строчки, которые в одночасье становятся шедеврами.
Микола Метлицкий:
Зоя Заика-Хальзова:
В 1970 году свет увидела первая книга Янищиц. Сборник «Снежныя грамніцы». Книга становится настоящим бестселлером, а признанные мэтры слова и литературные критики сходятся во мнении: эта премьера – настоящий триумф.
Светлана Колядко, литературовед, кандидат филологических наук:
Алексей Ненадовец, фольклорист, литературовед:
Микола Метлицкий:
Правда, несмотря на народное признание и связи в творческих кругах, поэту перво-наперво предстало соответствовать идеологическим установкам. Под особым контролем – общественно-политическая позиция. В 1971 году Янищиц, уже бывшую членом ВЛКСМ, принимают в Союз писателей. Кандидатуру утверждают единогласно. В кулуарах то и дело шептались – за неё просили влиятельные покровители!
Зоя Заика-Хальзова:
Несмотря на оглушительную популярность, Янищиц работает, не покладая пера. Первые гонорары были копеечными. За месяц набегало не больше 5 рублей, плюс небольшая стипендия.
Новости по теме
Арина Карачун, молодая поэтесса, лауреат Республиканского конкурса стихов «Чароўны куфэрак» детского журнала «Вясёлка» в программе «УТРО»
‡агрузка...
Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге
Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»
Выезд брестских школьников на праздники в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы
30 лет со дня страшной трагедии: жертв Спитакского землетрясения вспоминают в Армении
Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами
Новости экономики за 07.12.2018
Минфин вынес на общественное обсуждение новые формы деклараций
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деревня Рудка Пинского района. Живописный белорусский край и нулевой километр жизни Евгении Янищиц. Здесь она пошла в первый класс, а в этой школе педагоги...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)