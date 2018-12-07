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Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами
Новости Беларуси. Купить пустующие и ветхие дома стало проще. 7 декабря вступил в силу соответствующий указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, местные органы власти получили широкие возможности по использованию бесхозных построек. Максимально упрощены процедуры по реализации такой недвижимости. Например, сельсоветы теперь могут продавать пустующие и ветхие строения не оформляя на дом полного пакета документов, причем напрямую, без объявления аукциона. Распространяются нормы указа и на городские территории. Будет ли спрос на такое предложение? Выяснял корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, СТВ:
Александр Исаенко, председатель Майского сельского совета:
Теоретически сельсоветы могли продавать пустующие дома, экономя на их сносе и зарабатывая на продаже деньги в свои бюджеты. Но фактически этого никто не делал. В Гомельской области Александр Исаенко единственный председатель сельсовета, который не поленился довести непростую процедуру до конца.
Александр Исаенко:
Председатели сельсоветов смогут реализовывать ветхие и безхозные дома напрямую, без аукциона. Не придется изыскивать деньги и на техническую документацию – ее оформлять будет уже новый хозяин.
Вячеслав Рушняков, житель деревни Антоновка:
Ждали 357-ой указ и администрации городов. Ранее подобного инструмента у них просто не было. Например, этот недостроенный капитальный дом в Ветке четверть века назад оставлен хозяином. Но принять решение о его сносе или реализации было невозможно.
Игорь Котоликов, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Ветковского райисполкома:
При этом указ предусматривает максимальную защиту законного собственника.
Антонина Торбина, заместитель начальника управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Дважды в год специальные комиссии будут обследовать улицы городов и деревень, выявляя ветхие и пустующие дома, находить их хозяев и совместно решать будущую судьбу проблемных строений. По предварительным оценкам только в сельской местности около 50 тысяч зданий попадают под действие нового указа.
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Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами
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Новости Беларуси. Купить пустующие и ветхие дома стало проще. 7 декабря вступил в силу соответствующий указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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