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Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

07.12.2018 20:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Купить пустующие и ветхие дома стало проще. 7 декабря вступил в силу соответствующий указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Так, местные органы власти получили широкие возможности по использованию бесхозных построек. Максимально упрощены процедуры по реализации такой недвижимости. Например, сельсоветы теперь могут продавать пустующие и ветхие строения не оформляя на дом полного пакета документов, причем напрямую, без объявления аукциона. Распространяются нормы указа и на городские территории. Будет ли спрос на такое предложение? Выяснял корреспондент Александр Добриян. 

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Александр Добриян, СТВ: 
За последние шесть лет в Беларуси снесено колоссальное количество ветхих и пустующих зданий. 47 тысяч. Целый город. В результате в оборот возвращено 9 тысяч гектаров земли. Правда, такое благоустройство – дело не из дешевых. Если учесть, что на утилизацию одного сельского дома затрачивается в среднем 1500 бюджетных рублей, то на все работы могло уйти до 70 миллионов.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Александр Исаенко, председатель Майского сельского совета:
Посмотрите, какой дом. И крепкий, и ошалеван, и газ подведен, и электричество. Просто не поднималась рука, чтобы его закопать.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Теоретически сельсоветы могли продавать пустующие дома, экономя на их сносе и зарабатывая на продаже деньги в свои бюджеты. Но фактически этого никто не делал. В Гомельской области Александр Исаенко единственный председатель сельсовета, который не поленился довести непростую процедуру до конца.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Александр Исаенко:
Занимались около полутора лет этим вопросом. В результате два дома удалось нам продать и заработать еще для сельского бюджета какие-то средства. Если бы мы эти дома решили бы закапывать, пришлось бы еще потратить около 3000 рублей.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Председатели сельсоветов смогут реализовывать ветхие и безхозные дома напрямую, без аукциона. Не придется изыскивать деньги и на техническую документацию – ее оформлять будет уже новый хозяин.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Вячеслав Рушняков, житель деревни Антоновка:
Естественно, довольны, потому что не было своего жилья. Не сильно дорого, то есть нормально обошелся нам. Естественно, ремонт немного поделали.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Ждали 357-ой указ и администрации городов. Ранее подобного инструмента у них просто не было. Например, этот недостроенный капитальный дом в Ветке четверть века назад оставлен хозяином. Но принять решение о его сносе или реализации было невозможно.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Игорь Котоликов, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Ветковского райисполкома:
Мы сформируем реестр пустующих домов по городу Ветка. Этот реестр будет выставлен на сайте нашего Ветковского райисполкома, средствах массовой информации.

При этом указ предусматривает максимальную защиту законного собственника.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Антонина Торбина, заместитель начальника управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Если дом был продан, то он может претендовать на выплату ему той денежной суммы, за которую этот дом был продан. А если он был к тому моменту снесен, то на возмещение стоимости.

Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами

Дважды в год специальные комиссии будут обследовать улицы городов и деревень, выявляя ветхие и пустующие дома, находить их хозяев и совместно решать будущую судьбу проблемных строений. По предварительным оценкам только в сельской местности около 50 тысяч зданий попадают под действие нового указа.
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Новости Беларуси. Купить пустующие и ветхие дома стало проще. 7 декабря вступил в силу соответствующий указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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