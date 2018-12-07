|
Новости экономики за 07.12.2018
Новости Беларуси. Сколько белорусских предприятий представлены на стендах «Вьетнам Экспо», как выросли золотовалютные резервы Беларуси, и что предлагает обсудить Министерство по налогам и сборам? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ
Национальная экспозиция Беларуси масштабно представлена на международной выставке «Вьетнам Экспо», которая проходит в Хошимине. Свою продукцию презентуют более 60 отечественных предприятий. В 2018 году наша страна участвует в статусе почетного гостя. Национальный колорит экспозиции добавляют белорусские мотивы. «Вьетнам Экспо» является крупнейшей международной выставкой страны и проводится уже в 16-й раз. В пяти павильонах центра «Сайгон» свои стенды разместили 750 компаний из 20 стран.
Новости по теме
‡агрузка...
Беларусь – за равные условия для субъектов хозяйствования: аналитические итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге
Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»
Выезд брестских школьников на праздники в Польшу под угрозой срыва: турфирмы не могут оформить визы
30 лет со дня страшной трагедии: жертв Спитакского землетрясения вспоминают в Армении
Вступил в силу 357-й указ. Как теперь будут обходиться с ветхими и пустующими домами
Новости экономики за 07.12.2018
Минфин вынес на общественное обсуждение новые формы деклараций
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сколько белорусских предприятий представлены на стендах «Вьетнам Экспо», как выросли золотовалютные резервы Беларуси, и что предлагает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)