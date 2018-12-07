Должники смогут рассчитываться по исполнительным листам через ЕРИП

Новости Беларуси. Благодаря появлению в системе единой ветки органов принудительного исполнения, люди, у которых есть задолженность, смогут ее очень быстро оплатить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно и то, что больше не придется относить документы, подтверждающие эту оплату. Судебный исполнитель получит информацию в электронном виде. Ветка ЕРИП уже создана, сейчас проходит ее тестирование.