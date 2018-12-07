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30 лет назад. Как кровь матери спасла жизнь ребёнку – воспоминания о землетрясении в Армении

07.12.2018 16:32 — Разное | СТВ  
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Ровно 30 лет назад в этот декабрьский день в Армении произошла трагедия. Как помню, такого шока жители всего Советского Союза не испытывали, казалось, со времен последней страшной войны. Новости из Еревана в те морозные дни обжигали наши души. Было больно смотреть телерепортажи о разборке завалов, о все новых и новых жертвах, видеть людей, потерявших своих родных. С комком в горле мы вглядывались в лица тех, кто еще на что-то надеялся...

Когда шок прошел, люди бросились помогать далекой Армении. Никто не просил. Никто не заставлял. Было много желающих сдать кровь. В специально организованные приемные пункты мы несли все, что могли: обувь, одежду, постельное бельё, консервы. Мы жалели армян и где-то в душе гордились тем, что нам не жалко было отдавать эти вещи, что мы умеем сопереживать.     

30 лет назад. Как кровь матери спасла жизнь ребёнку – воспоминания о землетрясении в Армении
Фото: AFP

В помощи нуждалась вся страна. Потому что практически все дома в городах были уничтожены. Толчки продолжались всего полминуты. Но эти короткие 30 секунд посеяли долгую беду для всего армянского народа. Как позже рассказывали по телевизору, в эпицентре землетрясения – городе Спитаке – мощность составила 10 баллов по шкале Рихтера. Это сравнивали со взрывом 10 атомных бомб. Пострадало более 20 городов. Всего в катастрофе как минимум 25 тысяч человек погибли, около 150 тысяч стали инвалидами. Полмиллиона людей потеряли жильё. В Ленинакане превратилось в руины 80 процентов жилых домов, в Кировакане – половина. Заводы и другие объекты, городская инфраструктура были разрушены.

Как тогда рассказывали очевидцы, горы кирпича и бетона мешали спасателям подгонять технику. Да и самих спасателей первое время не хватало. На помощь срочно были отправлены армейские части и пограничники. На улице стоял сильный холод, и пленники завалов просто замерзали под плитами. Погибших не успевали хоронить, так их было много и сразу. Народ метался в панике, каждому хотелось скорее попытаться спасти своих. Кому-то это удавалось.

30 лет назад. Как кровь матери спасла жизнь ребёнку – воспоминания о землетрясении в Армении
Фото: AFP

На пятые сутки спасатели в Ленинакане обнаружили под завалами Эмму Акопян с ее двухмесячной дочерью Мариам. Ребенок мог умереть от жажды и голода. И мать совершила поступок, который всех тогда  восхитил. К ней в дни трагедии даже прилетал Джордж Буш - младший, чтобы выразить уважение. Эмму Акопян пригласил в Париж президент Миттеран, ей стоя аплодировал французский парламент. Совет стран СНГ вручил женщине награду «Символ матери мира». Это был подвиг матери, спасшей от гибели свое дитя. Эмма прокусила пальцы и своей кровью, как из соски, кормила ребенка, пока обе не увидели свет.

Сейчас Мариам тридцать. Мы не знаем, как сложилась ее жизнь. Но мы помним о подвиге ее мамы. Помним о той трагедии.

Ваш В.Д.       
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Ровно 30 лет назад в этот декабрьский день в Армении произошла трагедия. Как помню, такого шока жители всего Советского Союза не испытывали, казалось, со времен...
 
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